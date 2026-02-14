Nick Kyrgios überrascht mit neuem Look: „Aerodynamic Kygs“

Nach seinem Kurzauftritt bei den Australian Open zieht Nick Kyrgios nun mit seinem neuen Look für Aufmerksamkeit abseits des Tennisplatzes.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 19:50 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Nach seiner verletzungsbedingten Auszeit ist Nick Kyrgios vor Kurzem beim diesjährigen Australian Swing erstmals wieder auf der ATP-Bühne aufgetaucht. In Brisbane verlor der frühere Wimbledon-Finalist sein Erstrundenmatch im Einzel, während er bei den Australian Open gmeeinsam mit Thanasi Kokkinakis ausschließlich im Herren-Doppel und mit Leylah Fernandez im Mixed-Doppel antrat.

Neue Frisur, neues Image?

Nun überraschte Kyrgios seine Fans auf Social Media mit einer komplett neuen Frisur: kahlgeschoren. Unter das Bild schrieb er selbstbewusst: „Aerodynamic Kygs.“ Ob Kyrgios damit seinem berühmt-berüchtigten Bad-Boy-Image gerecht werden will oder sich einfach nur im Gespräch halten will, bis er wieder auf den Platz zurückkehrt, ist unklar.

Statistik und Form

Die Saison 2026 begann zumindest nicht unbedingt vielversprechend. Unter Schmerzen spulte Kyrgios seine Doppelmatches in Melbourne ab. Seit seiner bislang erfolgreichsten Saison 2022 ist Kyrgios nur einmal in einem Grand Slam im Einzel angetreten. Die gesamten Saisonturniere 2023 und 2024 verpasste er, ehe er 2025 wieder bei den Australian Open 2025 aufschlug.

Zukunft ungewiss

Ob Kyrgios in Roland Garros im Mai antreten wird, steht noch in den Sternen. Den letzten Einzelstart in Paris legte er sage und schreibe 2017 hin. Mit seiner neuen Frisur bringt sich Kyrgios jedoch zumindest für frische Schlagzeilen ins Spiel.

