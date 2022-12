Nick Kyrgios und die wiederkehrenden Gedanken an den Rücktritt

Nick Kyrgios hat am Rande der World Tennis League einmal mehr vom Rücktritt gesprochen, sollte er ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Wie ernst meint es der Australier?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2022, 11:39 Uhr

© Getty Images Zukunft offen: Nick Kyrgios

Ein Grand-Slam-Turnier im Einzel zu gewinnen, das hat er in den vergangenen zwölf Monaten deutlich klargestellt, ist für Nick Kyrgios das große Ziel. Im diesjährigen Wimbledon-Finale war der Australier nur mehr zwei Sätze von seinem Premierentriumph entfernt, letztlich hatte aber einmal mehr Novak Djokovic das bessere Ende für sich.

Schon beim Rasenklassiker und auch bei den nachfolgenden US Open kokettierte der Weltranglisten-22. immer wieder mit einem baldigen Rücktritt. Voraussetzung dafür: ein Sieg bei einem Major-Turnier. Am Rande der World Tennis League in Dubai bekräftigte der 27-Jährige nun die Sehnsucht nach einem baldigen Abschied vom Tennissport.

Kyrgios: "Würde wahrscheinlich zurücktreten"

"Hoffentlich kann ich ein Grand-Slam-Turnier gewinnen und einfach in Rente gehen", meinte Kyrgios zunächst noch halb im Scherz. Im Gespräch mit Eurosport gab sich der Australier dann schon etwas ernster. Sollte er beim einem Major-Event triumphieren, "würde ich - ehrlich gesagt - wahrscheinlich zurücktreten", so Kyrgios.

Kyrgios nannte für seine Überlegung auch gleich die Gründe: "Vor allem wenn man aus Australien kommt, ist man einfach so viel unterwegs, so viel Zeit weg von der Familie, so viel Zeit weg von Freunden. Man verpasst einfach Meilensteine in der Familie, man hat einfach kein normales Leben mehr."

Kyrgios sieht Australier im Nachteil

In dieser Hinsicht habe er es als Australier besonders schwer, führte Kyrgios weiter aus: "Für einen europäischen oder amerikanischen Spieler ist es einfach, ein Turnier zu verlieren oder zu gewinnen. Dann nimmt man einen fünfstündigen Flug nach Hause und verbringt dort eine Woche vor dem nächsten Turnier."

"Als Australier hingegen reist man vier bis sieben Monate lang in Blöcken. Ehrlich gesagt: Ich glaube nicht, dass das gesund ist", meinte Kyrgios. Immerhin: Zu Beginn der kommenden Saison kann der 27-Jährige in seinem Heimatland bleiben. Eröffnen wird Kyrgios die Spielzeit beim United Cup in Sydney, ehe ab dem 16. Januar die Australian Open in Melbourne anstehen. Und damit vielleicht auch schon das letzte Turnier in der Karriere des Nick Kyrgios.