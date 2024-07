Nick Kyrgios vor Comeback: Zuerst Doppel, dann Einzel

Nick Kyrgios will im kommenden Monat auf die Tour zurückkehren. Zunächst im Doppel, dann im Einzel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 23:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aktuell weilt Nick Kyrgios in London

Dieser Tage wird sich Nick Kyrgios in Wimbledon noch als Experte versuchen. Doch schon bald möchte der Australier auch selbst wieder im Rampenlicht stehen. “Ich trainiere in diesen zwei Wochen auch. Ich versuche, mit den Spielern, die hier sind, ein paar Schläge zu machen, um zu sehen, wie es um mein Handgelenk steht”, erklärte Kyrgios, der sich vor zehn Monaten einer Operation am Handgelenk unterzogen hatte, in einem demnächst erscheinenden Interview auf uts.live.

Zudem kündigte Kyrgios sein baldiges Comeback an. “Ich werde im nächsten Monat Doppel spielen”, so der 29-Jährige. “Wenn alles in Ordnung ist, werde ich dann zum Einzel wechseln”. Auf Instagram hatte Kyrgios zuletzt einen Start bei den US Open in Aussicht gestellt.

Sein Comeback kann der Wimbledon-Finalist von 2022 kaum erwarten. "Ich habe es vermisst, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich habe es vermisst, das Publikum und meine Fans zu hören”, meinte Kyrgios. “Selbst die Leute, die mich hassen, vermisse ich. Ich vermisse sie alle.”

Kyrgios hat seit Tokio im Oktober 2022 nur ein einziges Match auf der Tour gespielt. Im Juni 2023 verlor er bei den BOSS Open in Stuttgart gegen Yibing Wu in zwei Sätzen.