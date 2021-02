Nicolas Massu: Ich will der beste Trainer der Welt werden

Nicolas Massu hat sich über die Zusammenarbeit mit Dominic Thiem geäußert. Der chilenische Trainer des Weltranglistendritten glaubt an große Erfolge in der Zusammenarbeit und hat Freude an seinem Job.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 19:18 Uhr

Massu beendete im Alter von 33 Jahren seine Karriere, kehrte dem Tenniszirkus aber nicht den Rücken. "Tennis ist das beste, was ich schon seit jungen Jahren drauf hatte", sagt Massu bei Behind The Racquet. "Ich wusste schon immer, dass ich ein Trainer und Davis-Cup-Kapitän werden möchte. Als Junge wolte ich der beste Spieler der Welt werden. Heute will ich der beste Trainer der Welt werden."

Der heute 41-Jährige habe noch viel zu lernen. Seit zwei Jahren besteht nun die Zusammenarbeit mit Thiem, dem Gespann gelang "unglaublicher Fortschritt in kürzester Zeit", sagt Massu. Der Titel bei den US Open, die Finalspiele bei den ATP Finals, Roland Garros und den Australian Open stehen für sich.

"Ich bin sehr motiviert und fokussiert. Mir gefällt die Vorstellung, mit einem Top-Mann zu arbeiten", sagt Massu. "Dominic hat die Kraft, das Talent und die Schläge." Das Verhältnis abseits des Platzes sei gut, die Familie unterstütze auf großartige Weise. "Wir versuchen, ihm alles einfacher zu machen." Heute drehe sich alles nur noch um seinen Spieler, sagt Massu.

"Das wichtigste ist, glücklich zu sein und das Spiel zu genießen", sagt Massu. "Dominic genießt die Art, wie er spielt. Ich habe schon immer an ihn geglaubt. Viele Leute denken, dass er noch einige unglaubliche Dinge erreichen wird. Wir arbeiten daran."

Aktuell kann Massu nicht mit Thiem arbeiten, da er den Flug zu den Australian Open aufgrund eines positiven Corona-Testergebnisses vor der Abreise in Miami verpasste. Thiem bestreitet am Sonntag sein Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov.

Top Video