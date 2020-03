Nicolas Massu bei Kasi Live - „Thiem und Nadal bringen die größte Intensität“

Wenn Christopher Kas in unserem Instagram-Account „tennisnetnews“ ruft, dann kommen die Antworten auch aus Chile. So wie am Montagabend von Nicolas Massu, dem Coach von Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2020, 08:41 Uhr

© GEPA Pictures In diesem Team stimmt im Moment alles: Nicolas Massu und Dominic Thiem

Nicolas Massu geht es gut, das gleich vorweg. Der Chilene, Olympiasieger im Einzel und im Doppel (mit Kumpel Fernando Gonzalez) in Athen 2004, hält sich derzeit in seinem Appartement in Santiago auf. Und nahm sich gerne eine gute halbe Stunde Zeit, um sich mit Christopher Kas auszutauschen. Dabei waren jene beiden Goldmedaillen natürlich auch ein Thema - zumal die beiden Chilenen im Finale gegen Rainer Schüttler und Nicolas Kiefer ein mehrmals verloren geglaubtes Match doch noch für sich entscheiden konnten.

Die gesamte Woche damals sei unglaublich anstrengend gewesen, so Massu, der sich im Finale gegen Mardy Fish mit 6:4 im fünften Satz durchsetzen konnte. Gonzalez sei ziemlich fertig zum Doppelfinale erschienen, weil er davor in einem dreistündigen Match gegen Taylor Dent Bronze geholt hatte. Zwei Jahre später folgte ein weiteres Highlight - der Sieg in Kitzbühel, als Massu sein Halbfinale (gegen Rainer Schüttler) und das Finale (gegen Gaston Gaudio) innerhalb weniger Stunden bestreiten musste. Wie man nun weiß: erfolgreich.

Dominic Thiem kann jeden Spieler schlagen

Die Gegenwart und unmittelbare sportliche Zukunft von Nicolas Massu steht allerdings im Zeichen von Dominic Thiem. Den er in höchsten Tönen lobt: Thiem sei einer der wenigen Spieler, die gegen jeden Gegner gewinnen können, sagte der Coach. Weil er den dafür nötigen Kampfgeist mitbringe. Und vor allem auch die Schläge - Dominic können von fast überall im und außerhalb des Feldes punkten.

Was denn die herausragende Eigenschaft von Dominic Thiem sei, wollte Kasi schließlich auch noch wissen. Die Antwort von Nicolas Massu kam prompt: die Arbeitseinstellung seines Schützlings. Im Training wie auch im Match. Nur ein einziger Mann auf der ATP-Tour könne da mithalten: „Thiem und Nadal bringen die größte Intensität auf den Platz.“