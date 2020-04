Nicolas Massu: "Möchte Dominic Thiem zur Nummer eins der Welt führen"

Nicolas Massu, seit gut einem Jahr Touring-Coach von Dominic Thiem, hat sich in einem Instagram-Live vom Davis Cup über seinen Schützling und den chilenischen Tennissport geäußert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2020, 15:26 Uhr

Nicolas Massu möchte Dominic Thiem an die Spitze der Weltrangliste führen.

Dominic Thiem und Nicolas Massu - diese Zusammenarbeit trägt Früchte. Direkt zum Einstand feierte der Österreicher beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells seinen bisher größten Karriereerfolg, bei den French- und Australian Open stand er daraufhin gleich in zwei Grand-Slam-Endspielen - und kletterte zuletzt in die Top-3 der Weltrangliste. Geht es nach Coach Massu, so soll es aber noch weiter nach vorne gehen - genauer gesagt auf Platz Nummer eins: "In meinem Kopf ist es, ihm zu helfen, im Tennisbereich voranzukommen und ihn zur Nummer eins der Welt zu führen", zitierte das spanische Portal puntodebreak.com den Chilenen.

Die Voraussetzungen dafür seien bei Dominic Thiem gegeben, der Österreicher "einer der fittesten Spieler auf der Tour". Thiem arbeite wie ein richtiger Champion, eine Attitüde zu der ihn seine Eltern erzogen haben, so Massu. "Er ist nicht nur ein guter Tennisspieler, sondern auch ein Junge, der auf der Tour sehr beliebt ist und aus dem Holz eines Champions gemacht ist", schwärmt der Chilene über seinen Schützling. Nichtsdestotrotz gebe es aber auch bei Thiem noch einige Dinge, die man verbessern könne. Eine Aufgabe, die er sich als Trainer naturgemäß annehmen möchte. "Das ist die Mentalität, die wir als Team haben", erklärte Massu.

Doppel-Olympiasieg der größte Erfolg

Neben seinem Engagement als Touring-Coach der österreichischen Nummer eins bekleidet Nicolas Massu auch das Amt des Davis-Cup-Chefs von Chile. Eine aktuell durchaus dankbare Aufgabe, erlebt der chilenische Tennissport doch derzeit einen enormen Aufschwung: "Ich bin sehr zufrieden mit den Erfolgen des chilenischen Tennis, wobei ich auf Spitzenspieler wie Nicolás Jarry oder Cristian Garín zähle", so Massu. Besonders Cristian Garin konnte in dieser Saison groß aufspielen, hält bereits bei zwei Titeln im Kalenderjahr 2020 und konnte damit auf Platz 18 der Weltrangliste vorrücken - ein neues Karrierehoch für den 23-Jährigen.

Zuvor war es Nicolas Massu selbst, der für eines der ganz großen Highlights für den chilenischen Tennissport der jüngeren Vergangenheit verantwortlich war. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen krönte sich der heute 40-Jährige nämlich zum Doppel-Olympiasieger, triumphierte sowohl im Einzel als auch an der Seite von Fernando Gonzalez. Ein Erfolg, an den er sich auch im Instagram-Talk mit dem Davis Cup gerne zurückerinnert: "Als ich Spiele gewann, fing ich an, daran zu glauben, und ich fühlte mich auf dem Platz sehr gut. Als ich die beiden Goldmedaillen bekam, war der Empfang in Chile unglaublich. Die Leute gingen auf die Straße, um uns dafür zu danken, wie gut wir uns geschlagen haben." In seinem Heimatland gebe es noch immer viele Menschen, die ihren Kindern davon erzählen, dass er, Nicolas Massu, zwei Goldmedaillen gewinnen konnte.