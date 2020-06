Nicolas Massu über Roger Federer: "Er lässt alles so leicht aussehen"

Nicolas Massu, Touring-Coach von Dominic Thiem, hat sich im Interview mit ESPN Exo über Roger Federer und Rafael Nadal geäußert - und dabei seine Bewunderung ausgedrückt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 07:28 Uhr

Nicolas Massu äußert seine Bewunderung für Rafael Nadal und Roger Federer

Nicolas Massu weiß offensichtlich, wie er seinen Schützling Dominic Thiem auf das Spiel von Roger Federer einzustellen hat. Alle drei Duelle zwischen Federer und Thiem, bei denen Massu in der Box des Österreichers saß, konnte dieser auch für sich entscheiden. "Glücklicherweise konnte Dominic im Vorjahr gut gegen ihn spielen, es waren drei superharte, hart erarbeitete Siege, es waren sehr knappe Partien, die auch Federer gut und gerne gewinnen hätte können", meinte Massu nun im Interview mit ESPN Exo.

In diesen Duellen sei es laut Massu besonders wichtig, mit dem Druck zurechtzukommen, denn: "Gegen die "Big Three" zu spielen ist eindrucksvoll, was sie erreicht haben ist etwas Einzigartiges. Ich beispielsweise bin froh, gegen Federer gespielt zu haben", betont der Chilene. Der Schweizer sei jemand, an dem man sich ein Beispiel nehmen sollte, dass er heute noch immer auf der Tour unterwegs ist, sei schlichtweg "beeindruckend".

Angesprochen auf das Spiel des 20-fachen Grand-Slam-Champion kommt Massu regelrecht ins Schwärmen: "Es ist beeindruckend, wie komplett er ist, das macht es so schwer, ihn zu besiegen." Federer habe enorm viele Variationen, könne seine Gegner jederzeit überraschen. "Er kann auf allen Untergründen spielen und lässt alles einfach aussehen - ganz besonders in den schwierigen Momenten. Und das mit nun bereits 38 Jahren", zitierte das spanische Tennis-Medium PuntoDeBreak Thiems Coach.

Nadal "beste Mentalität, die ich je gesehen habe"

Auch für Federers langjährigen Konkurrenten, Rafael Nadal, hat Massu indes nur positive Worte übrig. "Ich habe ihn bereits gesehen, als er mit 15, 16 auf der Tour begonnen hat. Er hat die beste Mentalität, die ich je gesehen habe", so Massu. Er habe diese positve Einstellung und eine Art zu arbeiten, die ein Beispiel für junge Spieler sein sollte. "Wenn man jemand ist, der sich dem Sport verschrieben hat und ein Champion werden will, dann muss man sich an Rafa Nadal orientieren", konstatierte der Olympiasieger von 2004.

Bei all dem Lob für die zusammen 39-fachen Grand-Slam-Champions hat Massu zumindest als Thiems Coach eine ganz passable Bilanz vorzuweisen. Neben der weißen Weste gegen Roger Federer ist auch der Vergleich zwischen Thiem und Nadal seit der Übernahme Massus ein positiver. Zwei der drei Duelle mit dem Spanier konnte der Lichtenwörther nämlich für sich entscheiden, zuletzt bei den Australian Open dabei einen der größten Siege seiner Karriere einfahren.