Niemand sammelt so viele Titel wie Iga Swiatek

Iga Swiatek ist nur noch die Nummer zwei der Welt. Ihre Titelsammlung der letzten Jahre reicht jedoch für das oberste Regal.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.11.2024, 20:15 Uhr

Den Sonnenplatz der Weltrangliste musste Iga Swiatek im Jahr 2024 an Aryna Sabalenka abgeben und geht damit nicht von der Pole Position aus in die neue Saison. Nach dem Roland-Garros-Triumph kam kein weiterer Titel hinzu. Ernüchternd für die erfolgsverwöhnte 23-Jährige, die in Paris ihren insgesamt vierten Triumph feiern konnte.

In Sachen Titelgewinnen bleibt die Polin aber auch 2024 die beste Spielerin. Gleich an fünf verschiedenen Orten durfte sich Swiatek über eine Trophäe freuen. Vor allem auf dem Sand waren die Siege in Rom, Madrid und eben Paris eine Matchdemonstration. Zuvor gab es auch schon in Doha und Indian Wells die Siegertrophäe.

Swiatek auf einer Stufe mit Steffi Graf und Serena Williams

Damit gelingt Iga Swiatek sogar eine Besonderheit, die sonst nur vier anderen Spielern gelungen ist. Denn zum dritten Mal in Folge hat die Weltranglistenzweite die 22-fache WTA-Titelträgerin die meisten Siegerpokale auf der Tour gewinnen können. Das können sonst nur Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf und Serena Williams von sich behaupten.

Dass Iga Swiatek auch weiterhin eine so dominante Rolle einnehmen wird, ist sehr sicher. Doch schon die letzten Monate zeigten, dass die Weltspitze näher zusammengerückt ist und die langen Siegesserien von Swiatek nicht mehr verständlich sind. Außer natürlich in der Sandplatzsaison.