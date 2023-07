Nikola Mektic und Mate Pavic - Ende einer großartigen Beziehung?

Nikola Mektic und Mate Pavic sind in Hamburg mit unterschiedlichen Partnern an den Start gegangen. Ist das das Ende der erfolgreichsten Paarung der letzten Jahre auf der ATP-Tour?

© Getty Images 2021 gemeinsam zu Gold: Mate Pavic und Nikola Mektic

Neulich in Wimbledon gab es eine erstaunliche Szene: Eben hatten Marcel Granollers und Horacio Zeballos den Einzug in das Viertelfinale geschafft. da blaffte Granollers etwas in Richtung der eigenen Box und verließ ziemlich aufgewühlt den Court. Während Partner Zeballos noch eifrig Fotos mit einigen Fans machte. Die des Spanischen mächtigen Zuschauer waren klar im Vorteil, was den Grund des Zwistes anbelangte. Granollers und Zeballos schafften es dennoch ins Endspiel (wo sie gegen Wesley Koolhof und Neal Skupski dann verloren).

Nach aktueller Sachlage werden Granollers und Zeballos auch weiterhin auf der Tour auf Punktejagd gehen. Bei Nikola Mektic und Mate Pavic scheint dies nicht mehr der Fall zu sein. In Hamburg jedenfalls traten die beiden mit unterschiedlichen Partnern an: Pavic mit Landsmann Ivan Dodig, Mektic mit Robin Haase.

Pavic und Dodig gemeinsam zu Olympia?

Ob diese Trennung nun dauerhaft angelegt ist, wird sich weisen. Schließlich hat Ivan Dodig zuletzt an der Seite von Austin Krajicek die French Open gewonnen. Und auch wenn Mektic und Pavic von der Dominanz früherer Jahre ein Stück weit entfernt sind, zu drei Titeln hat es in diesem Jahr ja auch gereicht: in Auckland, Stuttgart und Eatsbourne.

Pikant könnte die Sache allerdings in folgender Hinsicht werden: Im kommenden Jahr stehen in Paris bekanntlich die Olympischen Spiele an, Mektic/Pavic würden da als Goldmedaillengewinner von Tokio und also Titelverteidiger antreten. Aber vielleicht verspricht sich Mate Pavic ja mit Ivan Dodig größere Chancen auf neuerliches Edelmetall. In Tokio gewannen Mektic/Pavic im Endspiel übrigens genau gegen eben jenen Ivan Dodig, der damals mit Marin Cilic angetreten war.