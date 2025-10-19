Ningbo Open: Zweiter Saisontitel für Rybakina

Jelena Rybakina hat beim WTA-500-Turnier in Ningbo gesiegt. Gegen die Linz-Siegerin Jekaterina Alexandrowa gewann die Weltranglistenneunte mit 3:6, 6:0 und 6:2.

von SID/ Redaktion

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 17:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jelena Rybakina siegt beim WTA-500-Event in Ningbo

Für Rybakina, die im Mai in Straßburg triumphiert hatte, ist es der insgesamt zehnte Karriereerfolg auf der Tour.

Vor drei Wochen hatte die einstige Wimbledonsiegerin in Peking noch eine eher überraschende Niederlage hinnehmen müssen - gegen Eva Lys verpasste sie den Einzug ins Achtelfinale. In Wuhan war gegen Sabalenka im Viertelfinale Schluss. Beim mit 1,064,510$ dotierten Hartplatzturnier in Ningbo zeigte sie sich in Topform, Alexandrowa konnte nur im ersten Durchgang Paroli bieten. Nach zwei starken Sätzen und 1:59 Stunden Spielzeit verwandelte Rybakina ihren ersten Matchball.

Bereits am Mittwoch wird die Nummer 9 der Welt wieder auf dem Platz stehen. Sie geht als Zweitgesetzte beim WTA-500-Turnier in Tokio an den Start.

Hier das Einzel-Tableau