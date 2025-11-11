Noch einiges vor: Novak Djokovic plant Rücktritt nach Olympia 2028

Novak Djokovic möchte noch einige Saisons auf der Tour dranhängen. Laut eigener Aussage wünscht sich der Serbe das Karriereende nach den olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 09:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic bleibt der Tenniswelt noch einige Zeit erhalten.

Dass Novak Djokovic nicht mehr jedes Turnier spielen muss, hatte der Serbe in den letzten Monaten oft genug betont. So verzichtet der 38-Jährige in dieser Woche sogar auf das hochdotierte Jahresendturnier in Turin. Doch das ist keineswegs ein Wink für einen baldigen Abschied, wie Djokovic nach seinem Triumph beim 250er-Turnier in Athen verriet.

Denn der 24-fache Grand-Slam-Champion gab anschließend einen Einblick über die Karriereplanung. Und die hat nochmal die olympischen Spiele als Ziel. Wenn es nach Novak Djokovic geht, dann ist nach dem Spielen in Los Angeles im Jahr 2028 Schluss. Mit dann 41 Jahren würde der „Djoker“ abtreten.

Medaille 2028 und 25. Grand Slam?

Dabei hat Djokovic ein klares Bild vor Augen, was seinen Abtritt von der großen Tennisbühne angeht. Am liebsten würde der Serbe in einer eigenen Landesflagge eingehüllt vom Court gehen. Das dürfte als klare Anspielung zu verstehen sein, dass Nole nicht nur mitspielen, sondern viel lieber eine Medaille bei den Spielen in Kalifornien gewinnen will.

Die Ziele sind also weiterhin hochgesteckt bei Novak Djokovic, der zudem auch weiterhin auf den langersehnten 25. Grand- Slam-Sieg schielen wird. Es ist ja durchaus wichtig, wenn man noch Träume hat.