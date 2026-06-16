"Noch keine Absage": Kohlmann hofft auf Zverev im Davis Cup

Deutschland bekommt es in der zweiten Davis-Cup-Qualifikationsrunde mit Kroatien zu tun. Ob Spitzenspieler Alexander Zverev dabei sein wird, ist noch offen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 13:47 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev weilt derzeit in Halle/Westfalen

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann schließt eine Teilnahme von Alexander Zverev an der zweiten Qualifikationsrunde des Mannschafts-Wettbewerbs im September nicht aus. "Ich würde nicht sagen, dass es schon eine Absage gibt", sagte Kohlmann am Rande des ATP-Turniers in Halle/Westfalen: "Ich bin in einem guten Austausch mit ihm und seinem Team".

In der zweiten Davis-Cup-Runde, in der Deutschland am 19. und 20. September in Halle auf Kroatien trifft, möchte der Kapitän mit der "bestmöglichen Mannschaft" auflaufen. "Sascha hat nach seinem French-Open-Sieg gesagt, dass er noch viele Ziele hat. Wenn ich mich richtig erinnere hat er auch mal gesagt, dass der Davis Cup dabei ist."

Deutschland vor Kroatien gewarnt

Die bestmögliche Mannschaft sei auch notwendig, gegen Kroatien seien die Partien in der Vergangenheit immer eng gewesen: "Ich glaube, sie haben mit Dino Prizmic den aktuell interessantesten Youngster, den es im Welttennis gibt", sagte Kohlmann: "Außerdem gibt es mit Marin Cilic einen Grand-Slam-Sieger, der vielleicht auf seinen letzten Tagen auf der Tour unterwegs ist, aber gerade in solchen Partien mit Sicherheit gefährlich sein kann". Auch das erfahrene Doppel Mate Pavic und Nikola Mektic dürfe man nicht unterschätzen.

DTB-Vorstandsmitglied Veronika Rücker schreibt dem Heimspiel, was nicht wie für Halle typisch auf Rasen, sondern auf Hartplatz ausgetragen wird, eine besondere Bedeutung zu: "Ich glaube, der Davis Cup hat einen unglaubliche Strahlkraft. Jeder, der im Februar in Düsseldorf dabei war, hat erlebt, welche Begeisterung, welche Emotionalität dieser Wettbewerb auslösen kann. Unser Ziel ist es, diese besondere Stimmung auch wieder nach Halle zu bringen."

Souveräner Sieg gegen Peru

Deutschland hatte sich im Februar mit den Routiniers Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann, dem Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz sowie Youngster Justin Engel für die nächste Runde qualifiziert. Gegen Peru siegte das Team von Kohlmann souverän mit 4:0.

In Halle spielte Deutschland im Davis Cup zuletzt 2006. Das Duell gegen Frankreich verlor das damalige Team mit Tommy Haas, Rainer Schüttler, Nicolas Kiefer und Alexander Waske auf einem Hartplatz mit 2:3.