Novak Djokovic - auch 2023 kein Start in Indian Wells und Miami

Für die US Open im Spätsommer 2023 gibt es womöglich Hoffnung - zu den ATP-Tour-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami darf Novak Djokovic als ungeimpfter Spieler aber nicht in die USA einreisen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2023, 15:33 Uhr

© Getty Images In Indian Wells hat sich Novak Djokovic stets wohlgefühlt - wie hier bei seinem Sieg 2016

Novak Djokovic ist nach seinem Triumphzug bei den Australian Open 2023 also wieder dort angekommen, wo er nach den gezeigten Leistungen der vergangenen zwölf Monate längst hingehört hat: an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Was insofern allerdings bemerkenswert ist, als dass Djokovic in der Abrechnungsperiode die Events in Indian Wells, Miami, Kanada, Cincinnati und die US Open nicht spielen konnte. Und dass es für den Sieg in Wimbledon keine Punkte gab.

Das sind potenziell 8.000 Zähler, die man dem Serben vielleicht nicht zur Gänze, aber doch zu einem guten Teil zutrauen hätte können (bzw. im Fall von Wimbledon ja auch zuschreiben hätte müssen).

Djokovic in Indian Wells und Miami erfolgreich

In dieser Saison sieht es im Frühjahr ähnlich aus. Denn wie die ATP in einem Fact Sheet bestätigte, können in Indian Wells und Miami nur Spieler an den Start gehen, die gegen das COVID-19-Virus geimpft sind. Was wohl weniger an der ATP liegt als vielmehr an den Einreisebestimmungen der USA, die vorerst bis zum 10. April gelten.

Das ist auf der einen Seite ärgerlich für Novak Djokovic, der in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils das „Sunshine Double“ holen konnte, das heißt also den Titel sowohl in Indian Wells und Miami. Andererseits gibt es dem nunmehr 22-maligen Major-Champion natürlich auch die Möglichkeit, sich noch besser auf die Sandplatzsaison vorzubereiten. Denn dort wartet das nächste große Ziel: Der dritte Titel in Roland Garros und die alleinige Führung im Rennen um die meisten Grand-Slam-Titel im Einzel.