Novak Djokovic wird 2021 nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid teilnehmen. Grund dafür soll ein veränderter Turnierkalender, der einen Start beim ATP-250-Event "Belgrad 2" vorsieht, sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.04.2021, 13:20 Uhr

"Ich weiß es nicht", hatte Novak Djokovic nach seiner Halbfinalniederlage in Belgrad im Hinblick auf eine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gemeint. Nun hat sich der Weltranglistenerste entschieden: Zunächst berichtete die spanische Sportzeitung Marca, dass der 33-Jährige in diesem Jahr nicht in der Caja Magica aufschlagen werde. Djokovic bestätigte seine Absage am Mittwochvormittag persönlich.

Der Grund dafür, so Marca, soll der veränderte Turnierplan des Serben sein. Hatte Djokovic in den vergangenen Jahren nach den Events in Madrid und Rom vor den French Open stets eine Woche pausiert, will er heuer unmittelbar vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres noch bei seinem Heimturnier in Belgrad aufschlagen.

Auf der Entry List des Sandplatzturniers "Belgrad 2" ist Djokovic jedenfalls zu finden. Doch wie der Branchenprimus bei der ersten Ausgabe in der vergangenen Woche angedeutet hatte, ist der Start angesichts der für ihn so wichtigen French Open dennoch alles andere als in Stein gemeißelt.

In Madrid hatte Djokovic 2019 gewonnen, die Veranstalter rund um Turnierdirektor Feliciano Lopez dürfen sich aber trotz der Absage des Titelverteidigers über ein großartiges Teilnehmerfeld freuen. Topgesetzter ist nun Rafael Nadal, dahinter folgen Daniil Medvedev und Dominic Thiem.