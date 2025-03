Novak Djokovic: Besondere Beziehung zu Miami als Krisenbewältigung

Novak Djokovic muss nach den Enttäuschungen der letzten Wochen auf seine gute Beziehung zum Turnier in Miami hoffen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Das Publikum könnte eine wichtige Rolle einnehmen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 06:51 Uhr

Novak Djokovic ist mit sechs Titel in Miami der Rekordsieger des Turniers.

Für Novak Djokovic fühlen sich die letzten Wochen wahrscheinlich so an, wie die Karriere eines anderen Tennisspielers. Sofortiges Aus beim Turnier in Doha, direkte Endstation im ersten Turniermatch gegen Botic van de Zandschulp beim Masters-Event in Indian Wells. Kaum zu glauben, aber der 37-Jährige lernt dieser Tage noch ganz neue Seiten des Tourlebens kennen.

Wahrscheinlich hat der 24-malige Grand-Slam-Champion nur dem Halbfinaleinzug bei den Australian Open den Sachverhalt zu verdanken, dass ihn Fans und Medien nicht gleich komplett abschreiben und in Rente schicken wollen.

Gemeinsamer Rekord mit Andre Agassi

Doch diesen Negativtrend will der Serbe bereits in Miami stoppen und wieder Erfolge feiern. In einer Stadt, die Novak Djokovic bereits sechs Mal als Turniersieger verlassen durfte. Rekord! Wenn auch geteilt mit Andre Agassi, der ebenfalls dort sechsfach triumphierte.

Kein Wunder also, dass Novak Djokovic die Fans in Miami als „bestes und leidenschaftlichstes Publikum der Welt“ bezeichnet. Eben dieses Publikum soll den ehemaligen Branchenprimus wieder zurück in die Erfolgsspur begleiten.

Und im besten Fall mit dem siebten Miami-Titel im Gepäck verabschieden. Djokovic wäre dann der alleinige Rekordhalter des Turniers in der zweitgrößten Stadt Floridas. Und für die kommenden Turniere sicherlich auch wieder ein häufig gewählter Favoritentipp.