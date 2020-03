Novak Djokovic brennt auf Indian Wells und Miami: "Bin motiviert, dort gut zu spielen"

Novak Djokovic ist akutell das Maß der Dinge im Herrentennis. Drei Titel, 18:0-Siege, die Ambition, das Jahr 2020 ohne Niederlage abzuschließen - natürlich geht der Serbe auch als Topfavorit in die beiden Masters in Indian Wells und Miami.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 08:09 Uhr

Novak Djokovic ist im Jahr 2020 noch ungeschlagen - das soll auch nach den Turnieren in Indian Wells und Miami so bleiben.

Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Daniil Medvedev - sie alle haben es bereits in diesem Jahr versucht - gelungen ist es aber keinem von ihnen: Novak Djokovic 2020 in einem Match auf der ATP-Tour zu besiegen. Am nähesten dran war bis dato Gael Monfils, der im Halbfinale von Dubai in Satz zwei bereits drei Matchbälle vorfand, sich im Endeffekt aber doch der Klasse und vor allem Nervenstärke von Novak Djokovic beugen musste. Vor allem in den entscheidenden Momenten kann sich der Weltranglistenerste aktuell auf sein bestes Tennis verlassen.

Folgerichtig konnte der 32-Jährige auch bei allen Turnieren, bei denen er in diesem Jahr an den Start ging, am Ende die Trophäe des Siegers mit nach Hause nehmen. Für Novak Djokovic kommen nun die ersten beiden ATP-Masters-1000-Events natürlich zur genau rechten Zeit, der Serbe wird in Indian Wells und Miami wohl in Topform aufschlagen - und als der ganz große Favorit ins Rennen gehen.

Novak Djokovic mit großen Zielen in Richtung USA

Dieser Umstand ist dem 17-fachen Grand-Slam-Champion auch bewusst - und deckt sich mit seinen Zielen: "Ich habe bestimmt, was meine Ziele sind. Sie sind mir sehr klar und ich arbeite für sie. Ich werde versuchen, fit und gesund zu bleiben und werde wahrscheinlich großartige Turniere in Indian Wells und Miami haben", erklärte der 32-Jährige nach seinem Finalsieg in Dubai über Stefanos Tsitsipas.

"In den letzten drei Jahren hat es für mich bei den beiden Turnieren nicht geklappt, ich bin wirklich motiviert, dort gut zu spielen. Außerdem gibt es dort für mich einige Punkte zu holen", führte Novak Djokovic weiter aus. Ganz fremd ist es dem Weltranglistenersten aber keineswegs, bei den beiden Hartplatzturnieren in den USA zu triumphieren: Alleine in Miami ist der Serbe zusammen mit Andre Agassi als sechsfacher Titelträger Rekordsieger.

Wenige Punkte zu verteidigen

Bevor das Turnier am 12. März startet, hat Novak Djokovic genügend Zeit, seinem Körper die notwendige Regeneration zu geben. "Ich habe jetzt noch ein paar Wochen bis zu meinem ersten Spiel in Indian Wells, was mir erlaubt, mich zu erholen, mich auszuruhen und mich vorzubereiten, um in Topform zu sein", ist sich der diesjährige Australian-Open-Champion dessen bewusst. Im Vorjahr konnte der Mann aus Belgrad seinen Siegeslauf von den Australian Open in Indian Wells nicht prolongieren. Bereits in Runde drei war der Turnierfavorit überraschend an Philipp Kohlschreiber gescheitert.

Und auch in Miami blieb der Serbe 2019 weit hinter seinen Erwartungen. Hier gelang ihm zwar ein Sieg mehr als noch an der Westküste, im Achtelfinale war aber auch in Miami gegen Robert Bautista Agut überraschend Endstation. Demnach hat Novak Djokovic in den USA also auch die große Chance, seine Führung in den ATP-Charts auf den ersten Verfolger Rafael Nadal weiter auszubauen. Eingangs genannte Herren werden aber natürlich alles daran setzen, dem großen Gejagden die erste Niederlage 2020 zuzufügen.