Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und ein letztes Wiedersehen 2023

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz werden sich am Mittwoch im Rahmen einer Exhibition zum letzten Mal im laufenden Kalenderjahr gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2023, 01:49 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic (l.) misst sich 2023 ein letztes Mal mit Carlos Alcaraz

Insgesamt viermal trafen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz in der abgelaufenen Saison aufeinander. Während der spanische Youngster in Wimbledon die Oberhand behielt, durfte der serbische Großmeister bei den French Open, in Cincinnati sowie bei den ATP Finals in Turin jubeln.

Am 27. Dezember stehen sich die zwei besten Spieler der Welt nun zum letzten Mal im Jahr 2023 gegenüber. Der Anlass ist diesmal freilich nicht ganz so besonders wie bei den vorangegangenen Duellen, treffen die beiden diesmal doch "nur" bei einer Exhibition in Saudi-Arabien aufeinander.

Beim "Riyadh Season Tennis Cup" werden Djokovic und Alcaraz erstmals ihre Form vor der kommenden Saison antesten. Dies gilt auch für Aryna Sabalenka und Ons Jabeur, die sich in einer Neuauflage des diesjährigen Wimbledon-Halbfinales bereits am Dienstag duellieren.

Für Djokovic und Alcaraz könnte es 2024 indes erst bei den Australian Open zum Wiedersehen kommen. Denn im Gegensatz zu Djokovic, der seine Saison beim United Cup eröffnen wird, markiert das Grand-Slam-Event in Melbourne für Alcaraz das erste offizielle Turnier des neuen Jahres.