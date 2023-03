Novak Djokovic: Der Größte in Zahlen

Novak Djokovic hat nun also auch Steffi Grafs Rekord bezüglich der Wochen als Nummer eins eingestellt. Mit 378 Wochen, die der Serbe schon das Ranking angeführt hat, ist er alleiniger Rekordhalter. Doch es gibt noch andere Zahlen, die begeistern. Die folgenden Aussagen, wenn nicht anders angemerkt, beziehen sich auf die Zeit von 2011-2023.

von Victoria Moser

Über sieben Jahre lang – mit Unterbrechungen– ist Novak Djokovic nun schon der ATP-Weltranglisten-König. Aber seit 2011 hat er noch einige andere bemerkenswerte Erfolge erreicht. Bei den Grand-Slam-Turnieren hat er eine Siegesquote von 45% zu verzeichnen und gewinnt so fast jedes zweite Majors-Turnier, bei dem er antritt. Bei den ATP-Masters-1000-Turnieren war er zu 38% der Sieger. Wenn er gegen einen Top-Ten-Spieler spielte, ging er in dreiviertel der Fälle als Sieger vom Platz.

Der Serbe gewann in seiner Karriere 83,5% seiner Matches (1043/1249), eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. An diese Leistungen kommt nur der spanische Sandplatzkönig Rafael Nadal hin. Nadal hat seit 2011 30% der Grand-Slam-Turniere, bei denen er antrat, gewonnen (12/39). In den letzten zwölf Jahren konnte er 17 Masters-Titel erspielen. Im Head-to-Head steht es insgesamt 30:29 für Djokovic, wobei Nadal in den letzten fünf Jahren etwas dominanter war und fünf der neun Partien für sich entscheiden konnte. Roger Federer gewann seit 2011 „nur“ vier Grand-Slam-Titel und elf Masters-1000er. Er war aber zu diesem Zeitpunkt (Djokovic wurde 2003 Profi) schon fünf Jahre länger auf der Tour dabei und um ein paar Jahre älter als Djokovic. Zu Federers dominantesten Jahren gehört die Zeitspanne von 2004 bis 2009.

Djokovics Konstanz

Bemerkenswert bei all diesen Erfolgen des Djokers ist, dass er über einen enormen Zeitraum eine sehr konstante Leistung erbracht hat. Aktuell ist er mit 35 Jahren ist er wieder auf einem Höhepunkt seiner Karriere. Er gewann 38 seiner letzten 40 Matches und alle elf Partien gegen Top-Ten-Spieler. Er ist der einzige Spieler der Geschichte, der alle Majors, alle Masters und die ATP-Finals mindestens zweimal gewinnen konnte. Um es in Novak Djokovics Worten abzurunden: „Not too bad.“