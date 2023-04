Novak Djokovic: Gleich das Duell mit Stan in Banja Luka?

Nach seinem überraschenden Aus beim Masters in Monte Carlo schlägt Novak Djokovic nächste Woche beim 250er-Turnier in Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) auf. Dort könnte es bei seinem ersten Match bereits zum Duell der großen Champions kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 08:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Novak Djokovic ist der Topgesetzte beim ATP-250-Event nächste Woche in Banja Luka. Djokovic wird trotz Problemen mit seiner rechten Hand bei dem Turnier antreten. Djokovic hat in der ersten Runde ein Freilos und trifft im ersten Match auf seinen alten Rivalen Stan Wawrinka oder den jungen Franzosen Luca van Assche.

Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Hamad Medjedovic und Gregoire Barrere sind ebenfalls im Viertel der Nummer 1 der Welt. Im Halbfinale könnte Djokovic auf Jiri Lehecka oder Miomir Kecmanovic treffen. Andrey Rublev, Borna Coric, Richard Gasquet und Tallon Griekspoor sind in der zweiten Hälfte des Tableau.

Novak legte nach dem Turnier Dubai eine Pause ein, in Indian Wells und Miami durfte er als gegen Covid Ungeimpfter nicht in die USA einreisen, und kehrte in Monte Carlo zurück. Der Austragungsort Banja Luka ist nur eine Notlösung. Normalerweise findet das Turnier auf der Anlage der Djokovic-Academy in Belgrad statt. Dort gibt es aber Probleme beim Umbau und so musste das Turnier für 2023 an einen anderen Ort verlegt werden.