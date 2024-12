Novak Djokovic eröffnet 2025 in Brisbane

Novak Djokovic wird nach langer Zeit als Einstieg in eine Tennissaison mal wieder in Brisbane aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.12.2024, 07:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic eröffnet das Jahr 2024 in Brisbane

Es ist eine Zeit lang her, dass Novak Djokovic in Brisbane aufgeschlagen hat: Um genau zu sein werden 16 Jahre ins Land gezogen sein, seitdem Djokovic gegen Ernests Gulbis in der ersten Runde 2009 mit 4:6 und 4:6 unterlag. Zarte 4.250.- Dollar Preisgeld nahm Djokovic damals mit in die Saison. Man darf davon ausgehen, dass die Antrittsprämie für seinen nun kommenden Auftritt deutlich mehr als das 20fache sein wird.

Aber um Geld spielt Novak Djokovic natürlich schon lange nicht mehr. Vielmehr geht es dem serbischen Großmeister darum, sich in die bestmögliche Form für die Australian Open zu bringen. Und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie es sich anfühlt, Andy Murray als Teil seines Coaching-Teams in der Box sitzen zu haben. Die Voraussetzungen sind ja ziemlich ungewohnt: Denn durch seinen sparsamen Turnierkalender in der eben abgelaufenen Saison liegt Djokovic in den ATP-Charts nur auf Position sieben, könnte also beim ersten Major des Jahres schon im Viertelfinale auf Jannik Sinner, Alexander Zverev oder Carlos Alcaraz treffen. Nicht, dass sich der zehnmalige Australian-Open-Champion das nicht zutrauen würde - aber einfacher war es natürlich schon, als Nummer eins oder zwei zu starten.

Dimitrov startet als Titelverteidiger

In Brisbane wird Djokovic auch Nick Kyrgios wiedersehen. Und zwar als Kollegen und möglichen Gegner. Zuletzt war der Australier ja als TV-Experte und auch On-Court-Interviewer bei den US Open im Einsatz, nun will Kyrgios nach langer Verletzungsauszeit noch einmal sportlich angreifen.

Als Titelverteidiger geht übrigens Grigor Dimitrov ins Rennen. Der Bulgare gewann Anfang 2024 im Endspiel gegen Holger Rune. Und gab den einzigen Satz bei seinem Run zum Championship gegen einen gewissen Andy Murray in Runde eins ab.