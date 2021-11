Novak Djokovic in einer Reihe mit Andre Agassi und Ilie Nastase

Mit seinem Triumph beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris-Bercy hat Novak Djokovic etwas geschafft, das vor ihm nur Ilie Nastase und Andre Agassi gelungen ist.

Nicht, dass Novak Djokovic ein weiteres Sunshine Double im kommenden Jahr langweilen würde. Die Titel In Indian Wells und Miami innerhalb eines Jahres zu gewinnen, das ist immer noch eine der schwierigsten Übungen im Tennissport. Die Djokovic jetzt aber auch schon vier Mal gemeistert hat - 2011 und dann ab 2014 in den zwei folgenden Jahren. Die Titel in Roland Garros und Paris-Bercy aber im selben Kalenderjahr? Das war auch dem besten Spieler der Welt bis zu seinem gestrigen Triumph im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers noch nicht vergönnt.

Nach seinem Finalsieg nach 0:2-Satz-Rückstand gegen Stefanos Tsitsipas Anfang Juni am Bois de Boulogne fixierte Djokovic mit dem Erfolg gegen Daniil Medvedev nun also das Pariser Double. Das war bis dato erst zwei Spielern vor ihm gelungen: Ilie Nastase 1973 und Andre Agassi 1999. Warum konnte nur dieses Trio bislang zum Doppelschlag ausholen? Während das Sunshine Double zwar großartig, aber eben doch nicht so selten wie jenes in Paris ist?

Nadal in Paris-Bercy ohne Titel

Zum einen wird in Indian Wells und Miami traditionell (Ausnahme 2021) unmittelbar hintereinander gespielt. Wer in einer guten Verfassung in die kalifornische Wüste reiste, der durfte sich auch in Miami (seit 2019) und davor in Key Biscayne berechtigte Hoffnungen machen. Zwischen dem zweiten Major des Jahres und Paris-Bercy liegen indes knapp fünf Monate. Abgesehen davon gleichen sich die Asche auf dem Court Philippe-Chatrier und die Bedingungen in der Halle von Bercy nicht gerade auf´s Haar.

Auch ein Grund, warum der 13-malige Champion von Roland Garros, Rafael Nadal, noch keine Eintragung in die Siegerliste von Paris-Bercy gefunden hat. Tatsächlich schaffte es der spanische Matador nur ein einziges Mal in das Endspiel in der Halle - und wurde 2007 von David Nalbandian eher unfreundlich verabschiedet.

Eine Sache haben Ilie Nastase und Andre Agassi dem großen Novak Djokovic aber noch voraus: Die Endspiele 1973 gegen Stan Smith und 1999 gegen Marat Safin wurden jeweils im Best-Of-Five-Format ausgetragen. Kein Zweifel allerdings, dass Branchenprimus Djokovic am Sonntag aber auch diese Hürde gemeistert hätte.