Novak Djokovic kehrt noch in diesem Jahr auf die Tour zurück

Der WeltranglistenersteNovak Djokovic wird noch in dieser Saison sein Comeback auf der ATP-Tour feiern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.10.2021, 08:18 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird schon bald wieder auf dem Court zu sehen sein

Nach der US-Open-Finalniederlage gegen Daniil Medvedev war es um Novak Djokovic ruhig geworden. Lediglich die Absage für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells war aus dem Camp des Branchenprimus zu vernehmen, woraufhin sich Gerüchte über ein vorzeitiges Saisonende des 34-Jährigen breitmachten.

Wie der renommierte serbische Journalist Saša Ozmo auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wird Djokovic, der nach Medvedevs Achtelfinalniederlage in Indian Wells wohl auch das Jahr 2021 als Weltranglistenerster abschließen wird, aber bereits in dieser Saison auf den Court zurückkehren. Wann und wo, sei derzeit allerdings noch nicht klar, da der 20-fache Grand-Slam-Sieger seinen Turnierkalender noch nicht fixiert habe.

Auszugehen ist davon, dass Djokovic jedenfalls an den ATP Finals in Turin teilnehmen wird. Zudem scheint aus derzeitiger Sicht auch eine Teilnahme am letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris-Bercy wahrscheinlich.

Doch auch die österreichischen Tennisfans haben durchaus Grund zur Hoffnung: Djokovic könnte via Wildcard bei den Erste Bank Open in Wien an den Start gehen, auch ein Auftritt beim Davis Cup in Innsbruck liegt angesichts der großen Verbundenheit Djokovics mit seinem Heimatland im Bereich des Möglichen. Für die Veranstalter wäre es nach den Absagen zahlreicher Stars wohl mehr als nur eine kleine Entschädigung.