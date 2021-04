Novak Djokovic - Kein Teil des Pro-Contra-Impfungs-Spiels

Novak Djokovic hat in einem Interview während des ATP-Tour-250-Turniers in Belgrad offen gelassen, ob er sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 22:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic möchte sich auf das Sportliche konzentrieren

Sportlich läuft alles nach Plan für Novak Djokovic beim ATP-Tour-250-Turnier in seiner Heimatstadt Belgrad. Der Weltranglisten-Erste hat problemlos das Halbfinale erreicht, wo es zu einer Wiederauflage des Vorschlussrunden-Matches bei den Australian Open gegen Aslan Karatsev kommt. In Melbourne hatte sich Djokovic nach etwas ruckeligem Start souverän in drei Sätzen behauptet, ebenso wie im anschließenden Endspiel gegen Daniil Medvedev.

Als Branchenprimus wird Djokovic aber auch gerne zu seiner Einschätzung über Themen abseits des Sports befragt - und selbst wenn der Serbe eigentlich meint, nicht viel zu einem Sujet beitragen zu können (oder zu wollen), so gibt er dann doch immer recht ausführlich Auskunft. Wie in Belgrad zum Thema Corona-Impfung.

Djokovic wird seine Entscheidung für sich behalten

„Es hat in letzter Zeit viele Optionen bei den Impfstoffen gegeben“, erklärte Djokovic gegenüber dem Portal Tennis Majors. „Ich habe von den Turnierorganisatoren, meinem Bruder, gehört, dass einige Spieler geimpft worden sind. Ich würde sagen, dass es einige Unklarheit darüber gibt, ob es einer verpflichtenden Impfung bedarf, um an der ATP-Tour teilzunehmen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Weil ich immer an die Wahl-Freiheit geglaubt habe.“

Simona Halep und Victoria Azarenka haben sich neben anderen Profis schon impfen lassen, wie auch einige AthletInnen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer teilnehmen wollen. Wie auch immer Novak Djokovic sich entscheidet, außer seinem näheren Umfeld wird es niemand erfahren. „Ich werde die Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht, für mich behalten. Ich möchte nicht Teil dieses Pro-und-Contra-Spiels für oder gegen das Impfen sein, das von den Medien in diesen Tagen kreiert wird.“

