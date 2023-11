Novak Djokovic: Mal wieder eine sportliche Ohrfeige

Novak Djokovic hat der Konkurrenz ihre Grenzen aufgezeigt. Mal wieder. Ist er zu stark oder der Rest zu schwach? Einige seiner Gegner in Paris waren sicherlich nicht schwach, jedoch eben auch nicht stark genug. Es scheint, dass dies noch eine Weile so bleiben wird.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 06.11.2023, 02:05 Uhr

Sicherlich, ein Sponsor muss für seinen Schützling auch mal übertreiben – und zu Superlativen greifen. Genau das tat Nike nach dem Sieg von Carlos Alcaraz in fünf Sätzen im Wimbledon-Finale gegen Novak Djokovic. Der Sportartikelhersteller erklärte die Ära des Serben für beendet und die von Carlos Alcaraz als gestartet. Nun gut...

Hätte Djokovic wirklich den Sinner gemacht?

Einige Monate später kann man zusammenfassen: Seit der Niederlage gegen Alcaraz hat der 36-jährige Djokovic kein Match mehr verloren. Seine Bilanz lautet 18:0. Er konnte drei Turniere gewinnen und ist wieder die Nummer eins der Welt. Alcaraz konnte keinen Titel mehr seit Wimbledon holen.

Dafür mag es Gründe geben, wie auch bei den anderen Herausforderern von Djokovic, die ihm am Netz als Verlierer gratulieren. Aber dennoch muss sich jeder hinterfragen, ob er genug tut, bereit ist zu investieren, um Djokovic seine Vormachtstellung streitig zu machen.

Zweimal kurz vor dem Aus

Jannik Sinner zum Beispiel: Natürlich kann man seine Aufgabe in Paris als Protest gegen die späten Matches sehen. Aber hätte er nicht auch danach das Gespräch suchen können? Ist es nicht gerade die große Stärke von Novak Djokovic, solche widrigen Situationen zu meistern? Es darf bezweifelt werden, dass – auch ein junger – Novak Djokovic das Match kampflos aufgegeben hätte.

Natürlich ist Novak Djokovic in Paris nicht mühelos durch das Turnier gekommen. Insbesondere in den Begegnungen gegen Holger Rune und Andrey Rublev stand er kurz vor dem Aus. Doch er hat es überlebt. Und wie. Nach den Djokovic-Festspielen in Paris deutet alles darauf hin, dass er noch eine lange Zeit überleben wird.