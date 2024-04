Novak Djokovic mit nächstem Rekord in Monte Carlo

Novak Djokovic hat mit seinem Halbfinaleinzug beim Masters-Turnier in Monte Carlo einen weiteren Rekord geknackt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 10:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic

Rekord knacken, das will er, der gute Novak Djokovic. Aber so langsam werden sie knapp, denn der "Djoker" hat ohnehin bereits die meisten wichtigen Tennisrekorde inne. Erst in dieser Woche löste er (wieder mal) Roger Federer ab, diesmal als ältester Weltranglisten-Erster...

Aber auch in Monte Carlo hat Djokovic nun einen neuen Rekord aufgestellt. Denn mit dem Sieg über Alex de Minaur zog der 36-Jährige in sein 77. Halbfinale bei einem Masters-Turnier ein und damit an Rafael Nadal (76) und Federer (66) vorbei.

Die meisten Masters-Titel (40) hat Djokovic ohnehin schon auf der Habenseite. Zum Vergleich: Nadal hat 36 Turniere dieser Kategorie gewonnen.

Holt Djokovic in Monte Carlo seinen ersten Saisontitel?

Klar ist aber auch: Rekorde hin, Masters her - dieser Rekord wieder bei Djokovic eher unter "ferner liefen" laufen. Zumal es für ihn um Titel geht, und 2024 wartet er noch auf seinen ersten. Ungewohnt, im April - schließlich hat Djokovic jahrelang seine Spielzeiten mit einem Sieg bei den Australian Open begonnen.

In Monte Carlo läuft es nach dem verkorksten Saisonstart besser für Djokovic, der sich erst kürzlich von Coach Goran Ivanisevic getrennt hatte. Gegen de Minaur musste er dennoch alles aufbieten, gewann schließlich doch mit 7:5, 6:4. Es sei "eine Weile her", dass er in Monte Carlo das Halbfinale erreicht habe, erklärte er im Anschluss, obwohl er hier ja oft trainiere. (Djokovic hat in Monaco seinen Wohnsitz.) Konkret stand er 2015 zuletzt in der Runde der letzten Vier, damals holte er auch den Titel (zum zweiten Mal nach 2013). Heute geht es gegen Casper Ruud.

Und noch ein Rekord...

Ach ja, noch eine nette Randnotiz: Djokovic ist nun auch der älteste Halbfinalteilnehmer in Monte Carlo der Turniergeschichte; den bisherigen Rekord hielt Nicola Pietrangeli (mit 35 Jahren, im Jahr 1969).

Auch diesen wird Djokovic gerne mitnehmen.