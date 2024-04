Offiziell: Novak Djokovic krönt sich zur ältesten Nummer eins aller Zeiten

Seit Sonntag ist Novak Djokovic auf der ATP-Tour offiziell die älteste Nummer eins aller Zeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 19:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic greift in Monte-Carlo wieder an

Nächster Meilenstein für Novak Djokovic: Seit Sonntag ist der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien die älteste Nummer eins, die es bei den Herren jemals gab. Zuvor hatte der Schweizer Roger Federer diesen Rekord inne.

Im Alter von nunmehr 36 Jahren und 322 Tagen (Stand Montag) ist Djokovic um zwei Tage älter, als es Federer an seinem letzten Tag an der Weltranglistenspitze (24. Juni 2018) war. Insgesamt führte der Serbe das Ranking bereits 420 Wochen und damit über acht Jahre lang an - auch das ist Rekord.

In diesem Jahr lief es für Djokovic noch nicht nach Wunsch. Der 36-Jährige schied bei den Australian Open im Halbfinale aus und kassierte anschließend beim ATP-Masters-1000 eine Drittrundenpleite gegen Luca Nardi. Daher droht er seine Führung in der Weltrangliste während der Sandplatzsaison zu verlieren.

Am Dienstag kehrt Djokovic beim ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo auf die Tour zurück. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft der Branchenprimus auf den Russen Roman Safiullin.

