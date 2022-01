Novak Djokovic oder Daniil Medvedev? Der Kampf um die Nummer eins spitzt sich zu

Daniil Medvedev könnte den aktuellen Branchenprimus Novak Djokovic noch im Februar von der Weltranglistenspitze verdrängen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.01.2022, 23:45 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev könnte noch im Februar die neue Nummer eins werden

Trotz seiner Finalniederlage bei den Australian Open hat Daniil Medvedev im Februar die Chance, die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste zu werden. Nach seiner knappen Pleite gegen Rafael Nadal hält der Russe aktuell bei 10125 Zählern, Novak Djokovic bei 11015.

Der Vorsprung des Serben scheint recht komfortabel, allerdings werden ihm - das bestätigte die ATP auf tennisnet-Nachfrage - bis zum 21. Februar die Vorjahrespunkte vom ATP Cup (140) und den Australian Open (2000) aus der Wertung fallen. Medvedev verliert bis zu diesem Tag insgesamt 1700 Zähler (500 ATP Cup, 1200 Australian Open).

Medvedev benötigt Turniersieg in Rotterdam

In der "bereinigten" Weltrangliste am 21. Februar würde Djokovic demnach bei 8875 Punkten, Medvedev bei 8425 stehen. Allerdings kündigte der Australian-Open-Finalist seinen Start beim am 7. Februar beginnenden ATP-Turnier in Rotterdam an. Sollte Medvedev die 500 Punkte für den Turniersieg einsacken, würde er Djokovic demnach am 21. Februar überholen.

Denn der Serbe wird aller Voraussicht nach erst in Dubai (21. bis 26. Februar) auf die Tour zurückkehren und müsste somit auf eine Medvedev-Niederlage in Rotterdam hoffen. Spannend bleibt es im kommenden Monat auf jeden Fall: Parallel zum Tunrier in Dubai findet auch in Acapulco ein 500er-Event statt. Topgesetzter dort? Daniil Medvedev.

