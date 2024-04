Novak Djokovic sagt Start in Madrid ab!

Novak Djokovic wird nicht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid starten. Das wurde am heutigen Samstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2024, 14:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird in diesem Jahr nicht in Madrid aufschlagen

Das zweite ATP-Masters-1000-Turnier auf Sand der Saison 2024 findet ohne Branchenprimus Novak Djokovic statt. Der Serbe wird nun wohl vor Roland-Garros nur noch in Rom aufschlagen. Schon im Vorjahr hatte Djokovic auf einen Start in Madrid verzichtet.

Djokovic ist zuletzt in Monte-Carlo in die Sandplatzsaison eingestiegen und hat sich bis ins Halbfinale gespielt. Dort war dann gegen Casper Ruud Schluss.

In Madrid hat Novak Djokovic zuletzt 2022 aufgeschlagen, wo er im Halbfinale nach einem epischen Match an Carlos Alcaraz scheiterte. Insgesamt hat der Weltranglisten-Erstedas Event in der Caja Magica drei Mal gewinnen können, zuletzt 2019 im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas.