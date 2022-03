Novak Djokovic trennt sich von Trainer Marián Vajda

Breaking News bei Novak Djokovic: Wie der stets gut informierte Sasa Ozmo via Twitter berichtet, trennt sich Novak Djokovic von seinem langjährigen Coach Marián Vajda.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 19:06 Uhr

Gehen zukünftig getrennte Wege: Novak Djokovic und Marian Vajda

Marian Vajda, einer der höchstdekorierten Trainer der Tennisgeschichte, gehört nicht mehr zum Team von Novak Djokovic. Der slowakische Trainer war seit Beginn der Saison weder in Melbourne noch in Dubai an der Seite von Djokovic zu sehen. Zu Jahresbeginn verteidigte er seinen Schützling noch in einem längeren Interview in Bezug auf das Einreise-Drama vor den Australian Open. Sasa Ozmo fügte über Twitter hinzu, dass die Trennung jedoch nichts mit diesem schwierigen Start in 2022 zu tun habe.

Restliches Team bleibt unverändert

Mitte 2019 wurde Goran Ivanisevic ins Team von Djokovic geholt, sodass Vajda ihn seitdem seltener zu Turnieren begleitete. Vajda, der bald 57 Jahre alt wird, sagte damals, er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der Rest von Djokovics Team bleibt gleich – Trainer Ivanisevic, die Physiotherapeuten Ulises Badio und Miljan Amanovic sowie Fitnesstrainer Marco Panichi.

Vajda war seit mehr als 15 Jahren fester Bestandteil im Leben des Serben. Die Zusammenarbeit begann vor Roland Garros 2006 und wurde bis auf eine kurze Unterbrechung stets aufrecht erhalten. Vajda war an jedem einzelnen der 20 Grand-Slam-Titel von Djokovic beteiligt.