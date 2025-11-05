Novak Djokovic: Und jetzt noch Jiri Vesely!

Novak Djokovic hat also gestern erstmals ein professionelles Tennismatch gegen Alejandro Tabilo gewonnen. Es gäbe aber noch einen Linkshänder, gegen den Djokovic noch nicht angeschrieben hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 16:36 Uhr

© Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship Novak Djokovic am Dienstagabend in Athen

Es gibt nicht sehr viele blanke Stellen im sportlichen Lebenslauf von Novak Djokovic. Die bislang jüngste, die geschlossen wurde, war der erste Sieg gegen Alejandro Tabilo. Genau: 24 Grand-Slam-Turniere hat Djokovic bislang gewonnen, am chilenischen Linkshänder hatte er sich aber die Zähne ausgebissen. Nun könnte man mit Recht anmerken, dass die zwei Niederlagen davor (Rom 2024, Monte-Carlo 2025) noch keine ausreichend große Stichprobe sind. Aber der Sportskamerad Tabilo wird das sicher anders sehen.

Wie wohl auch Jiri Vesely. Ebenfalls ein Linkshänder, ebenfalls nach den ersten beiden Partien gegen Novak Djokovic mit makelloser Bilanz. Vesely hat gegen den serbischen Großmeister 2016 in Monte-Carlo und sechs Jahre später in Dubai gewonnen. Bei den US Open 2016 hätten Djokovic und Vesely in Runde zwei gegeneinander antreten sollen, der Tscheche musste sich allerdings verletzungsbedingt schon vor Spielbeginn verabschieden.

Djokovic in Bologna höchstens bei einer Davis-Cup-Finalrunde

Nun ist die Chance, dass Novak Djokovic gegen Jiri Vesely doch noch anschreiben kann, sehr gering. Denn wiewohl der mittlerweile 32-Jährige seine professionelle Karriere noch nicht ganz an den Nagel gehängt hat, so tummelt sich Vesely doch nur mehr in Gefilden herum, die ein Mann wie Novak Djokovic nur noch aus Erzählungen kennt. Das letzte offiziell beglaubigte Ergebnis von Vesely ist eine Erstrunden-Niederlage gegen den Litauer Animus Sabaliauskas in der ersten Runde des ITF-15-Turniers von Bologna Anfang September.

Dorthin hätte es Novak Djokovic nur bei einer Teilnahme des serbischen Teams an der Finalrunde im Davis Cup verschlagen. Nachdem die Qualifikation dafür aber nicht gelungen ist, wird die Saison von Nole bald enden. Entweder nach dem Turnier in Athen, wo es morgen im Viertelfinale gegen Nuno Borges aus Portugal geht. Oder eben bei den ATP Finals in Turin, für die Djokovic zwar qualifiziert ist. Wo er sich aber bislang um eine definitive Zu- oder Absage herum gewunden hat. So auch nach seinem Auftakterfolg gegen Alejandro Tabilo am Dienstagabend.

