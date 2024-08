Novak Djokovic verkündet Turnier-Rückkehr nach Asien

Via Social Media verkündete der frisch gebackene Olympiasieger Novak Djokovic seine Teilnahme beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai im Oktober und entgegnet damit ersten Gerüchten um ein schnelles Karriereende aufgrund von Motivationsproblemen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 14:00 Uhr

© Getty Images Nach vierjähriger Abstinenz wird Novak Djokovic wieder beim Masters-Event in Shanghai aufschlagen.

Während sich der Rest der Top-Elite beim Masters-Event in Montreal für die bevorstehenden US Open einschlägt, genießt und verarbeitet Novak Djokovic in seiner serbischen Heimat den frisch errungenen Olympiasieg. Mit dem Titelgewinn, der ihm mit 37 Jahren als ältester Spieler aller Zeiten sogar ohne Satzverlust gelang, ergänzte der Serbe mit der olympischen Goldmedaille das noch letzte fehlende Puzzlestück seiner grandiosen Trophäensammlung.

Wie schon öfter in der Laufbahn des 24-fachen Grand-Slam-Champions stimmten nicht wenige aufgrund möglicher Motivationsprobleme in den baldigen Abgesang seiner Karriere ein.

Auch nach seinem epochalen Triumph bei Olympia liest sich der geplante Turnierkalender des langjährigen Weltranglistenersten mehr als ambitioniert. Aktuell steht der Serbe noch in der Entry List für das Masters-Turnier in Cincinnati, um sich doch noch auf höchstem Niveau auf die US Open vorbereiten zu können. Etwas in die Karten spielt ihm wohl, dass das serbische Davis-Cup-Team die diesjährigen Davis-Cup-Finals verpasst hat und er zudem nicht für das europäische Team beim Laver-Cup in Berlin nominiert ist.

Definitiv bestätigt hat Djokovic nun seine Teilnahme beim ATP-Masters in Shanghai, wo er nach vierjähriger Pause erstmals wieder zurückkehren wird. In den Social Media des Turniers verkündet er in einer witzigen Mischung aus Englisch und Chinesisch freudig die Rückkehr an einen für ihn so erfolgreichen Ort, schließlich konnte er das Turnier als Rekord-Gewinner viermal siegreich beenden, zudem holte er sich dort 2008 seinen ersten Titel bei den ATP-Finals, die damals in der chinesischen Metropole ausgetragen wurden.

Gespannt zu verfolgen sein wird, ob Djokovic den monetär hochkarätigen, sportlich aber fragwürdigen „Six Kings Slam“ in Saudi Arabien spielen wird, bevor es dann in die europäische Hallensaison gehen wird.