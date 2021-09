Novak Djokovic verzichtet auf Teilnahme in Indian Wells

Novak Djokovic verzichtet in diesem Jahr auf einen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2021, 21:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird 2021 nicht in Indian Wells spielen

Novak Djokovic wird 2021 nicht in Indian Wells spielen: Der Weltranglistenerste gab am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit seinen Verzicht auf das ATP-Masters-1000-Event in der kalifornischen Wüste bekannt. Grund nannte der 20-fache Grand-Slam-Sieger zunächst keinen.

"Es tut mir leid, dass ich meine Fans in Indian Wells nicht sehen und nicht in der Wüste spielen kann, wo ich am liebsten bin. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr!", schrieb Djokovic auf Twitter.

Sein bis dato letztes Match absolvierte der 34-Jährige im US-Open-Finale gegen Daniil Medvedev, in welchem für Djokovic der Traum vom Grand Slam platzte. Für den frischgebackenen Major-Sieger Medvedev bietet sich nach der Absage des Branchenprimus nun vielleicht doch noch die Chance, das Jahr 2021 als Weltranglistenerster abzuschließen.

Turnierdirektor Tommy Haas meinte angesichts der Absage des Serben: "Wir sind enttäuscht, dass Novak diesen Herbst nicht an den BNP Paribas Open teilnehmen kann. Wir hoffen, ihn im nächsten März wieder im Tennis Paradise zu sehen, um in der Wüste um einen rekordbrechenden sechsten Titel zu kämpfen." Wann Djokovic auf die Tour zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.