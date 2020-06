Novak Djokovic zieht Sand-Vorbereitung US-Open-Start vor

Noch ist nicht entschieden, ob die US Open 2020 überhaupt stattfinden. Anhand der zur Diskussion stehenden Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hat Branchenprimus Novak Djokovic aber ohnehin wenig Lust auf einen Start in New York City.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2020, 15:29 Uhr

© GEPA Pictures Mit Novak Djokovic ist bei den US Open 2020 eher nicht zu rechnen

Seit Mittwochfrüh steht fest, dass Roger Federer nicht an den US Open 2020 teilnehmen wird, der Schweizer nimmt sich nach einem zweiten Eingriff am Knie die gesamte zweite Hälfte des Tennisjahres frei. Nun hat Federer seinen letzten Titel in New York im Jahre 2008 gewonnen, sein jüngstes Finale datiert von 2015. Im vergangenen Jahr schied der Schweizer im Viertelfinale gegen Grigor Dimitrov aus - man geht also nicht fehl in der Aussage, dass Federer nicht zu den Toptoptop-Favoriten gezählt hätte.

Ganz anders die Ausgangslage für Rafael Nadal, der als Titelverteidiger ins National Tennis Center im Stadtteil Queens reisen würde. Der Konjunktiv ist angebracht - denn Nadal verspürt gerade herzlich wenig Lust, unter zu erwartenden großen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit aufzuschlagen.

Für Djokovic beginnt die Saison auf Sand

Bliebe von den Großen Drei also Novak Djokovic. Aber auch der hat schon verkündet, dass ein mehrwöchiger Aufenthalt in einem Hotel in Flughafennähe nicht jenen Charme versprüht, den er sich von einem Grand-Slam-Turnier erwartet. In einem Interview mit der serbischen TV-Station RTS ging Djokovic jetzt noch einen Schritt weiter.

„Die meisten Spieler, mit denen ich gesprochen haben, waren einem Antreten dort gegenüber sehr negativ eingestellt“, so Djokovic. „Für mich wird die Saison, so wie sich die Dinge gerade darstellen, die Saison auf Asche Anfang September weitergehen.

Djokovic wird am kommenden Wochenende in Belgrad erstmals seit Beginn der Corona-Pause beim von ihm ins Leben gerufenen Adria Cup wieder aufschlagen - unter anderem mit Dominic Thiem und Alexander Zverev. Im laufenden, wiewohl unterbrochenen Tennisjahr hat Novak Djokovic 18 Partien gespielt - und allesamt gewonnen.

Die Entscheidung, ob und unter welchen Umständen die US Open ausgetragen werden, soll kommende Woche fallen.