Nun auch Daniil Medvedev: Dominic Thiems FIFA-Team wächst

Das FIFA-Team rund um Dominic Thiem und Dennis Novak wächst weiter. Am gestrigen Donnerstag war mit Daniil Medvedev ein Spieler dabei, der nicht nur in Top-10 der ATP-Weltrangliste steht, der Russe ist außerdem ein besonders guter FIFA-Spieler.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.03.2020, 13:05 Uhr

Dominic Thiem darf nun auch Daniil Medvedev im gemeinsamen FIFA-Team mit Dennis Novak & Co begrüßen

Christopher "Kasis" Live-Talk jeden Tag um 18:00 Uhr auf "tennisnetnews" auf Instagram ist bereits nach wenigen Tagen zu einer fixen Größe im deutschsprachigen Tennis geworden. Vor allem die österreichische Szene versammelt sich jeden Abend zusammen mit "Gesprächsleiter" Christopher Kas, um über Gott und die Welt zu reden. Ebenso eine Konstante wie "Kasi" ist auch Dennis Novak, der die Fans jeden Tag mit Updates vom gemeinsamen FIFA-Team versorgt, in dem unter anderem auch Dominic Thiem engagiert ist. Für diesen Freitag ließ "Team-Manager" Dennis Novak nun eine Bombe platzen: Seit Donnerstag ist mit Daniil Medvdev ein weiterer Weltklassespieler beim virtuellen Fußballspiel mit dabei.

"Er ist der mit Abstand beste FIFA-Spieler von uns", lobte Dennis Novak den russischen Neuzugang. Der Anteil an Tennisspielern im Team ist indes ebenfalls gewachsen, neben Novak, Medvedev und Thiem ist auch Mats Moraing beim abendlichen "Kick" mit dabei. Die Vertragsverhandlungen mit Daniil Medvdev erwiesen sich laut Dennis Novak als relativ leicht. "Daniil hat mir geschrieben auf Instagram, hat gesagt, er wäre sofort bereit", erzählte Novak im Gespräch mit "Kasi". Der Russe, der immer wieder für Kontroversen am Tennisplatz sorgt, sei ein "super netter Typ und mega entspannt außerhalb des Platzes".

"Da geht mir das Herz auf"

Spielstart ist für das FIFA-Team jeden Tag zwischen 20:30 und 21:00 Uhr. "Gezockt" wird dann bis "zum bitteren Ende, um 2:00 Uhr in der Früh", so Novak. Ebenfalls angesprochen wurde Österreichs Nummer-Zwei auch auf die netten Worte seines besten Freundes Dominic Thiem, der im Live-Talk am Mittwoch meinte: "Ich kann länger ohne Tennis als ohne Dennis leben." Und der Niederösterreicher reagierte mindestens ebenso liebenswürdig: "Da geht mir das Herz auf."

