Österreichs Sportler des Jahres: Dominic Thiem hofft auf ersten Sieg

Nach seinem ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier darf Dominic Thiem in diesem Jahr auch bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres 2020 auf eine Premiere hoffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.11.2020, 21:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem könnte in diesem Jahr erstmals zu Österreichers Sportler des Jahres gewählt werden

Dominic Thiem darf bereits vor den ATP Finals in London auf die bislang wohl beste Saison seiner Karriere zurückblicken: Hatte der 27-Jährige bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Sieg im Finale gegen Novak Djokovic noch um Haaresbreite verpasst, so erfüllte sich Thiem in New York im September dieses Jahres seinen Lebenstraum.

2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) - so lauteten die nackten Zahlen des US-Open-Endspiels gegen Alexander Zverev. Dem Ergebnis war eine mehr als vierstündige Schlacht vorausgegangen, in der Thiem einen schier unaufholbaren Rückstand wettmachte und sich anschließend in der österreichischen Sportgeschichte verewigte.

Alaba wohl größter Konkurrent

Nicht zuletzt deshalb geht der Weltranglistendritte bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres als Favorit ins Rennen. Größter Herausforderer ist wohl Fußballer David Alaba, der mit seinem Klub FC Bayern München 2020 die nationale Meisterschaft, den Cup sowie die Champions League holte.

Die Mitglieder der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria hievten neben Alaba und Thiem zudem Handballer Nikola Bilyk, Skispringer Stefan Kraft und den alpinen Skirennläufer Matthias Mayer in das Quintett. Doch eines scheint klar: Den Titel werden sich Alaba und Thiem untereinander ausmachen.

Alaba könnte nach 2013 und 2014 bereits seinen dritten Erfolg bei der Sportlerwahl einfahren, für Thiem wäre der Sieg eine Premiere. Der Lichtenwörther landete seit 2015 dreimal auf dem zweiten Platz und wurde zudem zweimal Dritter. Die Bekanntgabe des Siegers wird am 10. November erfolgen.