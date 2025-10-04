Offiziell: Amanda Anisimova und Madison Keys für die WTA Finals qualifiziert

Amanda Anisimova und Madison Keys haben sich für die WTA Finals in Riad qualifiziert. Womit nur mehr drei Tickets zu haben sind.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 20:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova und Madison Keys sind in Riad dabei

Das Starterfeld bei den WTA Finals in Riad nimmt immer konkretere Formen an. Wie die WTA am Freitag offiziell mitteilte, haben sich mittlerweile auch Amanda Anisimova und Madison Keys für das Kräftemessen der acht besten Spielerinnen im Jahr 2025 qualifiziert. Schon zuvor hatten Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Coco Gauff ihre Tickets nach Saudi-Arabien gebucht.

Anisimova wird zum ersten Mal in ihrer Karriere an den WTA Finals teilnehmen. Die 24-Jährige stand in diesem Jahr sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open im Endspiel und gewann darüber hinaus in Doha ihren bislang größten Titel. Aufgrund ihrer starken Darbietungen in dieser Saison liegt die US-Amerikanerin in der Weltrangliste aktuell auf Rang vier.

Paolini baut Druck auf

Keys, die Anfang des Jahres die Australian Open gewann, wird zum ersten Mal seit 2016 bei der WTA Finals aufschlagen. Zuletzt lief es für die 30-Jährige nicht mehr nach Wunsch, bei den US Open scheiterte sie bereits in Runde eins. Seither bestritt Keys auf der Tour verletzungsbedingt kein Match mehr - auch beim WTA-1000-Turnier in Wuhan in der kommenden Woche wird Keys fehlen.

Drei Plätze sind für das Highlight am Jahresende noch zu vergeben: Im Race to Riad liegen derzeit Jessica Pegula, Mirra Andreeva und Elena Rybakina auf den Rängen fünf bis acht. Dicht hinter der kasachischen Wimbledon-Siegerin von 2022 lauert Jasmine Paolini. Die WTA Finals finden vom 1. bis 8. November statt.

Der Stand im Race to Riad