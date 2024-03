Ofner beendet Nishikori-Comeback humorlos

Souveräne Leistung von Sebastian Ofner. Die österreichische Nummer 1 besiegte Kei Nishikori in der ersten Runde von Miami klar mit 6:3, 6:4. Damit endet das mit Spannung erwartete Comeback des Japaners früh und hinterlässt viele Fragezeichen,

Zuletzt hatte sich Kei Nishikori im Sommer 2023 auf der ATP-Tour versucht, wollte eigentlich auch bei den US Open im letzten Jahr starten, musste sich aber wieder eine Auszeit nehmen. In Miami durfte der Japaner nun aufgrund einer Wildcard an den Start gehen. Doch sein Comeback endete früh – mit einer klaren Niederlage gegen Sebastian Ofner. Mit 6:3 und 6:4 behielt Ofner ungefährdet die Oberhand. In dem Match wurde deutlich, dass Nishikori lange noch nicht der Nishikori aus seiner Hochzeit ist und es nach seinem Auftritt in Florida fraglich scheint, ob er jemals wieder an sein altes Leistungsniveau herankommen wird.

Sebastian Ofner immer auf der Höhe des Geschehen

Das soll die Leistung von Ofner aber nicht schmälern. Ofner zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung und ging die nicht leichte Aufgabe mit dem nötigen Ernst und Plan an. Dabei spielte der Österreicher seine bessere Fitness aus und holte gleich zu Beginn ein Break, dass er im ersten Satz bis zum Schluss halten konnte. Bei Nishikori wurde deutlich: Seine großen Stärken von einst: Die Beweglichkeit und Handlungsschnelligkeit fehlen.

Der zweite Satz lief zu Beginn etwas ausgeglichener, aber immer wenn der Japaner etwas besser ins Spiel zu kommen schien, zeigte Ofner dem 34-Jährigen seine – vor allem körperlichen – Grenzen auf.

So war es am Ende ein hochverdienter Sieg für Sebastian Ofner, der ihm hoffentlich Selbstvertrauen geben wird, Mit dem ist Ofner in den letzten Woche ja auch nicht gerade gesegnet geworden.

