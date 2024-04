Ofner über Thiem: "Nur er selbst kann sich da raus kämpfen"

Sebastian Ofner scheiterte in Monte-Carlo an Alexander Zverev. Nach seinem Turnier-Aus spricht der Österreicher mit "Sky" über die schwierige Situation von Dominic Thiem und zieht ein Fazit aus seinem Match gegen Zverev.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 10:53 Uhr

© Getty Images

Teamkollege Sebastian Ofner scheiterte am Dienstag im Sechzehntelfinale an Alexander Zverev. Sein Team-Kollege Dominic Thiem hatte es leider nicht in das Hauptfeld des 1000-Master-Turniers in Monte-Carlo geschafft. Thiem scheiterte in zwei Sätzen an Roberto Bautista Agut, der bereits von Hurkacz aus dem Turnier genommen wurde. Thiem hat momentan mit vielen Auf und Abs zu kämpfen und kann nicht in sein eigentliches Niveau zurückfinden.

Ofner sprach mit "Sky" in einem Interview über Thiems Zustand. "Es ist eine schwierige Situation für ihn", sagte Ofner. Thiem habe die Erfahrung, er war auf einem Top-Level, wie Ofner betonte. "Nur er kann sich daraus helfen", führte der 27-jährige Ofner weiter aus. Außerdem erklärte er, dass es auch kein Vorteil sei, das so viele Leute auf Thiem einreden würden. Der ehmalige Weltranglistendritte müsse selbst schauen, wie er sich aus dieser schwierigen Phase wieder rauskämpfe. "Und das weiß nur er (Thiem) am besten, wie das geht", bekräftigte Ofner.

Ofner über Zverev: "Kann so ein Turnier gewinnen"

Über seinen Sechzehntelfinal-Gegner hatte der Österreicher in dem "Sky"-Interview nur postives zu sagen. Er traue ihm sogar zu, das Masters-Turnier zu gewinnen. Gleichzeitig resümierte Ofner auch, dass ihm noch ein bisschen fehlen würde, um mit Zverev mithalten zu können. Vor allem bei dem Aufschlag sehe der 27-jährige die größten Unterschiede. Der Blick Ofners ist nach dem doch frühen Aus in Monte-Carlo aber schon wieder nach vorne gerichtet. Nächste Anlaufstelle: Das ATP-500-Turnier in Barcelona.