Ohne Satzverlust zum US Open-Titel: Schafft Alcaraz, was noch niemandem gelang?

Carlos Alcaraz könnte sich am Sonntag bei den US Open im Finale gegen Jannik Sinner in die Tennis-Geschichtsbücher eintragen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 12:31 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz könnte bei den US Open einzigartiges schaffen.

Der Spanier hat die Chance, als erster Spieler der Open Era den Titel in Flushing Meadows ohne Satzverlust einzufahren. Alle seiner bisherigen 18 Sätze hat "Carlitos" für sich entschieden und dabei insgeamt nur 58 Games verloren, was einem Durchschnitt von etwas mehr als drei Spielen pro Satz entspricht. Er benötigte lediglich zwei Tiebreaks.

„Für mich ist es großartig. Daran arbeite ich, an der Konstanz in den Spielen, in den Turnieren, im gesamten Jahr“, so Alcaraz. „Ich möchte keine Höhen und Tiefen im Spiel haben. Ich möchte das Niveau, mit dem ich das Spiel beginne, während des gesamten Matches hoch halten. Ich denke, das gelingt mir bei diesem Turnier, und ich bin wirklich stolz darauf. (...) wahrscheinlich werde ich einfach reifer. Ich lerne mich selbst viel besser kennen und weiß, was ich auf und neben dem Platz brauche.“

Fünf Männer mit Major-Titeln ohne Satzverlust

In der Vergangenheit hatte Alcaraz trotz seiner großen Erfolge immer wieder auch mit Wellentälern in seinem Spiel zu kämpfen. Bei den diesjährigen US Open wirkt er tatsächlich wesentlich gefestigter. Ob dies schlussendlich tatsächlich sogar dazu führt, dass er den Titel ohne Satzverlust einfährt, bleibt abzuwarten, ist jedoch angesichts der Finalhürde Jannik Sinner nicht unbedingt wahrscheinlich.

Das Kunststück, einen Grand Slam-Titel ohne Satzverlust zu holen, gelang in der Open Era nur fünf Männern. Während Ken Rosewall (Australian Open 1971) und Ilie Nastase (French Open 1973)

das bei einem Anlass schafften, gelang es Roger Federer zweimal (Australian Open 2007 und Wimbledon 2017) und Björn Borg sogar dreimal (Wimbledon 1976 und French Open 1978 und 1980). Über allen thront in dieser Statistik Rafael Nadal, der diesen Coup sogar vier mal (French Open 2008, 2010, 2017 und 2020) wiederholte.



