Olympia 2021: Jean-Julien Rojer in Tokio positiv auf Corona getestet

Der niederländische Doppel-Spezialist Jean-Julien Rojer wurde bei den Olympischen Spielen in Tokio positiv auf das Corona-Virus getestet und musste gemeinsam mit Wesley Koolhof aus dem Doppel-Wettbewerb zurückziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2021, 08:50 Uhr

© Getty Images Für Jean-Julien Rojer ist Olympia 2020 vorbei

Nun hat auch der Tennissport seinen ersten Corona-Fall bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio: Jean-Julien Rojer, niederländischer Doppel-Spezialist, wurde nach Angaben der ITF positiv auf das Virus getestet. Damit ist das Turnier nicht nur für Rojer, sondern natürlich auch für Partner Wesley Koolhof zu Ende. Die beiden Holländer waren an Position acht gesetzt ins Rennen gegangen. Michael Venus und Marcus Daniell hätten gegen Koolhof/Rojer gespielt, zogen nun kampflos in das Viertelfinale ein.

Daniell und Venus wären die potenziellen Gegner für Oliver Marach und Philipp Oswald. Die beiden Österreicher haben mit Juan Sebastian Cabal und Robert Farah aber erst einmal eine sehr hohe Hürde zu nehmen.

Hier das Doppel-Tableau in Tokio