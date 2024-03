Olympia 2024: Andy Murray will nicht um jeden Preis nach Paris

Ein letztes Mal Olympia? Andy Murray ist sich noch nicht ganz sicher.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 18:53 Uhr

© Getty Images Andy Murray gewann in seiner Karriere zweimal olympisches Gold

Andy Murrays Karriere neigt sich dem Ende zu. Ob der Schotte, der seinen Schläger im Laufe des aktuellen Jahres an den Nagel hängen wird, zum Abschluss seiner so erfolgreichen Laufbahn noch einmal bei den Olympischen Spielen antreten wird, ist hingegen noch offen.

"Ich würde liebend gerne ein weiteres Mal an Olympia teilnehmen", meinte Murray im Gespräch mit "The Times". "Aber nur, wenn ich das Gefühl hätte, eine Medaille gewinnen zu können." 2012 und 2016 sicherte sich der ehemalige Weltranglistenerste jeweils die Goldmedaille.

Aufgrund der "unglaublichen Erfahrungen" in London und Rio de Janeiro liebäugelt Murray mit einem Start in Paris - allerdings nicht um jeden Preis. Auch seine Landsleute würden es verdienen, diese "großartige Gelegenheit" wahrzunehmen. Mit Cameron Norrie, Jack Draper und Dan Evans liegen in der Weltrangliste aktuell gleich drei Briten vor Murray.

Ein Startplatz bei den Olympischen Spielen ist Murray aufgrund eines besonderen Passus dennoch kaum mehr zu nehmen. Offen ist nur mehr, ob der 36-Jährige diesen tatsächlich einnehmen wird. Möglich ist auch, dass Murray in Paris lediglich im Doppel aufschlagen wird.