Onkel Toni traut Rafael Nadal weiteren French-Open-Triumph zu

Trotz seines fortgeschrittenen Alters und zahlreicher Verletzungsprobleme traut Onkel Toni seinem Neffen Rafael Nadal einen weiteren Titel bei den French Open zu.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 09:07 Uhr

© Getty Images Toni Nadal traut seinem Neffen in Paris den Titel zu

Aktuell laboriert Rafael Nadal an seiner bei den Australian Open erlittenen Hüftverletzung. Wann der 22-fache Grand-Slam-Champion auf die Tour zurückkehren wird, ist noch unklar. Möglich wäre wohl ein Comeback beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells, wahrscheinlicher ist allerdings, dass der 36-Jährige erst auf Sand in Monte-Carlo wieder um Turniersiege kämpft.

Nach dem unglücklichen Saisonstart dürfte Nadal alles daran setzen, bei den French Open in Paris wieder in Topform zu sein. Bis dorthin hat er noch reichlich Zeit, startet das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres doch erst am 28. Mai. In Roland Garros ist Nadal seit jeher einer der Topfavoriten, auch in diesem Jahr dürfte sich daran - bei halbwegs planmäßigem Saisonverlauf - nichts ändern.

Toni Nadal traut seinem Neffen allenfalls den 15. Titel zu, wie er in einem Interview mit "VanityFair" betonte. "Ich vertraue darauf, dass er dieses Jahr die Roland-Garros-Trophäe in die Höhe stemmen kann und dann werden wir sehen", spielte er auch auf die zahlreichen Verletzungen des spanischen Ausnahmekönners an.

"Man weiß nie genau, wie sich die Dinge entwickeln werden. Es ist wahr, dass Rafael einen sehr geschundenen Körper hat, aber es ist auch wahr, dass er seit seinem 16. Lebensjahr als Profi unterwegs ist. Das ist etwas, wofür man bezahlt", führte Onkel Toni aus. Nach all diesen Anstrengungen könne es leicht sein, dass der Körper nicht immer mitspiele.