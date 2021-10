Onkel Toni über Rafael Nadal: "Ich bin davon überzeugt, dass er wieder einen Grand Slam gewinnen kann"

Onkel Toni traut seinem Neffen Rafael Nadal zwei bis drei weitere gute Jahre auf der Tour zu - und hält auch den Gewinn einer 21. Grand-Slam-Trophäe für realistisch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2021, 08:00 Uhr

© Getty Images Toni Nadal traut seinem Neffen weitere gute Jahre zu

Wirft man einen Blick auf das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells, so vermisst man drei ganz große Namen des Tennissports sehnlichst: Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer traten die Reise in die kalifornische Wüste allesamt nicht an und gewährten somit bereits einen Blick in eine womöglich nicht allzu weit entfernte Zukunft.

Geht es nach Toni Nadal, wird sein Neffe Rafael aber zumindest in den kommenden Jahren Teil dieser Zukunft sein. "Im Fall von Rafael bin ich sicher, dass er noch zwei oder drei gute Jahre vor sich hat. Ich bin davon überzeugt, dass er wieder einen Grand Slam gewinnen kann", sagte der 60-Jährige in einem Podcast der "Marca". Derzeit laboriert der 20-fache Grand-Slam-Champion an einer Fußverletzung, die ihn bereits bei den French Open behindert hatte.

Onkel Toni lobt Federer und Nadal

Bei Roger Federer zeigte sich Onkel Toni hingegen nicht so optimistisch: "Ich glaube, dass es für Federer komplizierter ist, weil er 40 Jahre alt ist. Er ist von mehreren Operationen zurückgekehrt und ich weiß nicht, ob diese gut gelaufen sind", spielte der Coach von Felix Auger-Aliassime auf die Knie-Eingriffe des Schweizers an.

Ansonsten hatte Toni Nadal für Federer - und auch für seinen Neffen - nur lobende Worte parat: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie so viel erreichen würden, wie sie es getan haben. Federer, ja, wir haben gesehen, dass er einer der Besten der Geschichte sein würde - weil er alles gut macht. Als ich sah, dass Rafael bereits jeden Grand Slam gewonnen hatte, fing ich an zu glauben, dass er viel gewinnen und er einer der besten Spieler der Welt sein könnte."

"Federer oder Djokovic der Beste"

Als besten Spieler aller Zeiten sieht Toni seinen Neffen jedoch nicht an. Zwar könne man erst nach dem Karriereende aller drei Spieler endgültig sagen, wer denn nun der "GOAT" sei, aber: "Wenn man sich die Zahlen ansieht, ist Federer oder Djokovic der Beste."

Wer von der nachfolgenden Generation zum Grand-Slam-Seriensieger mutieren könnte, ist für Toni Nadal indes noch nicht ganz klar. "Ich weiß nicht, wer der Beste ist. Ihr höchstes Niveau ist sehr ähnlich. Das Problem ist ihr niedriges Durchschnittsniveau. Wenn Medvedev gut spielt, ist er auf dem Level von Nadal, Federer oder Djokovic. Wenn er schlecht spielt, sinkt sein Niveau ein wenig mehr als das von Novak, Rafael oder Roger. Derjenige, der es schafft, dieses zu stabilisieren, wird der Beste der Gruppe sein."

Schon in Indian Wells könnten Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Co. eine nächste Duftmarke setzen - und Onkel Toni ein etwas klareres Bild über die Nachfolger-Generation von Djokovic, Nadal und Federer liefern.