Ons Jabeur - Der Sonnenschein in den WTA-Kabinen

Ons Jabeur ist nicht nur eine der besten Tennisspielerinnen der Welt, sondern offenbar auch eine der nettesten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2022, 16:10 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur strahlt immer etwas Positives aus

Was in den Umkleidekabinen auf der Tennistour zwischenmenschlich vor sich geht, ist für die Beobachter der Szene wie eine Black Box. Wer redet mit wem? Spielen die Spanier eher Karten oder ist Backgammon angesagt? Gibt es Spielerinnen, die sich abschotten? Nun: Wichtig ist in erster Linie, was sich auf den Wettkampfcourts tut. Aber wenn dann doch ein paar positive Informationen aus dem Nähkästchen durchdringen, dann wärmt das die Herzen der Tennisfans. Gerade so kurz vor Weihnachten.

Und also sprach Veronika Kudermetova, die 2022 ihre beste Saison hingelegt hat, in einem Interview mit einem russischen Youtuber: „Ons sagt zu allen Hallo!. Sie ist immer gut drauf, man kann sie auf alles ansprechen, sie strahlt immer etwas Positives aus. Und sie ist so zu allen, egal, ob es eine Top-Ten-Spielerin ist oder die Nummer 110. Einige Mädchen nehmen erst dann Notiz von Dir, wenn Du in den Top 20 bist.“

Jabeur Teil der Maria-Familie

Nun wäre es interessant zu erfahren, wer genau diese eher unkollegialen Kolleginnen sind. Aber darüber hüllt sich Kudermetova, die im kommenden Jahr wohl nicht mehr mit Erfolgspartnerin Elise Mertens im Doppel antreten wird, bedeckt.

Wie gut das Auskommen mit Ons Jabeur ist, wurde einer breiteren Öffentlichkeit ja spätestens in Wimbledon in diesem Jahr bekannt. „"Sie spielt mit meiner Tochter Charlotte die ganze Zeit, liebt meine andere Tochter Cecilia, sie ist quasi ein Teil der Familie", erklärte damals Tatjana Maria. Was natürlich nicht heißt, dass die Tunesierin in den Matches auch nur um ein Prozent weniger um den Sieg kämpft. Diese Erfahrung musste ja auch Maria im Halbfinale von Wimbledon machen.