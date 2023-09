Ons Jabeur fordert mehr Gerechtigkeit im Tennis

Wie Tennisspieler und Spielerinnen bezahlt werden ist allen Facetten ein großes Thema. Ons Jabeur ist jetzt Novak Djokovic zur Seite gesprungen und spricht sich für Veränderungen bei der Preisgeldverteilung aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 12:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Ons Jabeur, 29, stimmt Novak Djokovic voll und ganz zu, dass der Tennissport dafür sorgen muss, dass mehr Profispielerinnen ihren Lebensunterhalt mit Tennis bestreiten können. Jabeur, dreimalige Grand-Slam-Finalistin, kann erst in den letzten Jahren gut von ihrem Sport leben und musste zuvor jeden Cent, Euro, Dollar zweimal umdrehen - selbst als professionelle Tennisspielerin.

Die aus Tunesien stammende Jabeur sagt zu der Djokovic-Forderung nach einer gerechteren Preisgeldverteilung: "Die Top-500 sollten gut bezahlt werden "Wer mich kennt, weiß, dass ich den Spielern wirklich gerne helfe.Ich liebe diesen Sport wirklich. Ich glaube, der Sport verdient viel mehr. Wie Novak sagte, sind wir die drittmeistgesehene Sportart der Welt und nur wenige Spieler können davon leben. Das passt nicht zusammen. Wenn man es ausrechnet, ist es unglaublich.Ich sehe so viele Spieler, die sich abmühen, so wie ich mich damals abgemüht habe. Ich finde, für einen so schönen Sport, der von vielen Menschen verfolgt wird, sollte es viel mehr Geld geben. Geld, um den Sport zu genießen und nicht darüber nachzudenken, wie ich meinen Trainer bezahlen soll, meinen Physiotherapeuten, meinen Fitness-Trainer...' Wir zahlen fast alles", sagte Jabeur.