Ons Jabeur muss sich kleinem Eingriff unterziehen

Die Weltranglistendritte Ons Jabeur hat sich einem kleinen Eingriff unterziehen müssen. Damit fällt die Tunesierin zumindest für Doha und Dubai aus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 11:20 Uhr

Ons Jabeur wird der WTA-Tour einige Wochen fernbleiben

Schlechte Nachrichten aus dem Lager der Weltranglistendritten Ons Jabeur: Wie die Nordafrikanerin am Mittwoch über Instagram mitteilte, muss sich die Tunesierin aufgrund körperlicher Probleme einem kleinen Eingriff unterziehen. "Um mich um meine körperliche Verfassung zu kümmern, haben mein medizinisches Team und ich entschieden, dass ich einen kleinen Eingriff durchführen muss, um wieder zurück auf den Court gehen zu können und gut zu performen", schrieb Jabeur.

Der Eingriff werde die Tunesierin einige Wochen ausfallen lassen, jedenfalls wird Ons Jabeur für die WTA-Events in Doha und Dubai nicht an den Start gehen können. "Das bricht mir das Herz. Ich möchte mich bei allen Fans da draußen im mittleren Osten entschuldigen, die auf diese Reunion gewartet haben", schrieb die Weltranglistendritte. "Ich verspreche euch, dass ich stärker und gesund zurückkommen werde."

Jabeur enttäuscht in Australien

Ons Jabeur hat zum Saisonstart zunächst beim WTA-500-Event von Adelaide die Vorschlussrunde erreicht, ist dort aber an Überraschungsfrau Linda Noskova in drei Sätzen gescheitert. Beim ersten Saisonhighlight, den Australian Open, musste die Weltranglistendritte überraschend bereits in Runde zwei die Segel streichen. Damit ist die Siegerin aus Down Under, Aryna Sabalenka, an Jabeur vorbeigezogen.

Im Vorjahr hatte Jabeur in Dubai und Doha jeweils das Viertelfinale erreicht. Während in Dubai gegen die Rumänin Simona Halep Endstation war, scheiterte die Nordafrikanerin in Doha an der an vier gesetzten Anett Kontaveit. Diese richtete übrigens bereits über die sozialen Medien beste Genesungswünsche in Richtung ihrer Kontrahentin aus.