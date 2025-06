Ons Jabeur sät Hoffnung auf dem Rasen

Beim WTA 500er-Turnier in Berlin setzte Ons Jabeur mit einem deutlichen Sieg gegen Jasmine Paolini ein fettes Ausrufezeichen. Klappt in diesem Jahr auf dem satten Grün mal wieder ein Coup und damit die Rückkehr in die Weltspitze?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 12:49 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur fühlt sich auf dem Rasen sehr wohl. Eine Komponente für ein Comeback an die Spitze?

Das Jahr 2024 war für Ons Jabeur von wenig positiven Erfahrungen geprägt. Bei keinem größeren Event ging es über das Viertelfinale hinaus. Eine Schulterverletzung stoppte die Tunesierin und beendete die Saison bereits im August vor den US Open. Aktuell steht Rang 61 in der Weltrangliste als Platzierung für die zweimalige Wimbledon-Finalistin und ehemalige Weltranglistenzweite.

Auf dem Rasen präsentierte sich die 30-Jährige in den vergangenen Jahren nicht nur Wimbledon stets als gute Rasenspielerin. 2023 gewann Ons Jabeur das Turnier in Berlin. Also an dem Ort, wo ihr am gestrigen Mittwoch ein 6:3, 6:1 gegen die letztjährige Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini gelang.

Jabeur mit vier Siegen am Stück

Ein Sieg, der viel Selbstvertrauen geben. Und das ist nach der langen Leidenszeit definitiv notwendig, um wieder in ehemals bekannte Rankingregionen vorstoßen zu können. Der Rasen kommt mit der aufsteigenden Form also gerade zur richtigen Zeit, um die aktuelle Form mit guten Ergebnissen zu belohnen.

Inklusive der beiden Qualifikationsmatches feierte Ons Jabeur in dieser Woche bereits vier Siege in der deutschen Hauptstadt. Das gelang der in den letzten Jahren erfolgreichsten Spielerin vom afrikanischen Kontinent zuletzt bei den French Open im vergangenen Jahr. Die Hoffnung wächst also weiter. Auch auf einen ersten Titel seit September 2023.