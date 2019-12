Orange Bowl: Montgomery und Tirante siegen

Robin Montgomery und Thiago Agustin Tirante haben die prestigeträchtige Orange Bowl für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.12.2019, 13:23 Uhr

© Getty Images Robin Montgomery

Beim bekanntesten Nachwuchsturnier in Florida siegte die erst 15-jährige US-Amerikanerin Robin Montgomery im Finale gegen die Weißrussin Jana Kolodynska mit 7:6 (4) und 6:3. "Es ist ein weiterer Etappensieg für mich", so Montgomery. "Ich bin sehr glücklich, aber wenn ich wieder zu Hause bin, ist wieder Training angesagt."

Ihr nächstes Ziel sei es, sich bei den Profis zu versuchen. "Ich glaube, dass ich es schaffen kann. Es ist eine Frage der Zeit." Montgomery geht mit einer 31:9-Siegbilanz aus der aktuellen Saison bei den Juniors. 2020 will Montgomery die Juniorinnen-Konkurrenzen bei den Majors spielen und auf der ITF World Tennis Tour bei den Profis ihr Glück versuchen.

Bei den Jungs siegte in der U18-Konkurrenz der Argentinier Thiago Agustin Tirante, der 2019 ein wundersames Jahr hinlegte: Gestartet als Nummer 120 der Juniorenwelt, beendet er die aktuelle Saison an der Spitze der Rangliste. "Es fühlt sich wunderbar an. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll", so der 18-Jährige. Er hatte bereits vor ein paar Jahren in der U14-Konkurrenz gesiegt.

Im U16-Wettbewerb gewann bei den Mädels in diesem Jahr die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger nach einem 7:5, 2:6 und 6:2 über Landsfrau Clervie Ngounoue. Bei den Jungs siegte Daniel Rincon aus Spanien nach einem glatten 6:0, 6:1 über den US-Amerikaner Gabrielius Guzauskas.

Orange Bowl als Sprungbrett für Profikarriere

Die Orange Bowl findet bereits seit 1947 statt. Viele spätere Spitzenspieler siegten vor ihrem Sprung zu den Profis speziell in der U18-Konkurrenz, unter anderem Chris Evert (1969, 1970), Björn Borg (1972), Gabriela Sabatini (1984) Anna Kournikova (1995), Roger Federer (1998), Andy Roddick (1999), Caroline Wozniacki (2005) oder Dominic Thiem (2011). Auch die aktuelle US-Open-Siegerin Bianca Andreescu gewann die Orange Bowl (2015), im Vorjahr siegte Shootingstar Cori Gauff.