Osaka, Dimitrov und Tsitsipas bewundern Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz wird für seine aktuellen Leistungen von vielen Seiten bewundert. Auch Naomi Osaka, Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov melden sich zu Wort.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 12:50 Uhr

Die frühere Nummer drei der Welt, Grigor Dimitrov, sagte, es sei beeindruckend, was Carlos Alcaraz in so jungen Jahren erreichen kann. Er mahnte aber auch, nicht zu viel Druck auf den 18-Jährigen auszuüben. Alcaraz hatte einen atemberaubenden Start in das Jahr – er ist bereits jetzt Masters-Champion und Top-10-Spieler. Dimitrov: „Ich finde es großartig, was er in so einem frühen Alter erreicht. Er spielt ziemlich ausgereiftes Tennis und scheint körperlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu sein. Er ist im Moment auf dem richtigen Weg, aber man sollte ihn auch machen lassen und nicht zu viel Druck aufbauen.“

Auch Stefanos Tsitsipas, der letzte Woche im Halbfinale von Barcelona gegen Alcaraz den Kürzeren zog, fand anerkennende Worte für das aufstrebende Talent. „Er hat schon jetzt zu vielen Spielen eine Rivalität aufgebaut und ich denke, dass ihm das helfen kann, zumindest kann es ihm nicht schaden. Anfangs war er der Außenseiter, aber jetzt ist er angekommen. Die Leute kennen ihn besser. Natürlich wollen wir ihn jetzt schlagen, so wie er uns teilweise schlägt.“

Osaka: „Begeisterung wie schon lange nicht mehr“

Carlos Alcaraz hat es auch der früheren Weltranglistenersten, Naomi Osaka, angetan. Sie habe den Aufstieg des Spaniers in die Top10 genau verfolgt. „Ich habe das Gefühl, dass er gerade wirklich alle begeistert. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.“

Alcaraz hat in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, hat dabei drei Titel gewonnen und ist in die Top10 eingezogen. Und natürlich stellen sich jetzt schon viele die Frage, was Alcaraz in Paris wohl leisten kann.