Osaka: Fernandez und Valentova ziehen ins Finale ein

Beim WTA-250-Turnier im japanischen Osaka steht die Final-Paarung fest. Leylah Fernandez und Tereza Valentova setzten sich in ihren Semifinal-Matches jeweils in drei Sätzen durch.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 11:41 Uhr

© Getty Images Die erst 18-jährige Tereza Valentova steht in Osaka überraschend im Endspiel.

Die an Nummer vier gesetzte Fernandez behielt im ersten Match des Tages gegen Sorana Cirstea mit 6:1, 2:6 und 6:4 die Oberhand.

Im Entscheidungssatz gelang es der 23-jährige Kanadierin, einen 1:3 Rückstand wettzumachen und nach einer Spielzeit von einer Stunde und 55 Minuten in ihr zweites WTA-Finale dieser Saison einzuziehen. Im Sommer hatte Fernandez in Washington den Titel geholt.

Finalgegnerin der Kanadierin wird Tereza Valentova sein. Die erst 18-jährige Tschechin setzte sich in ihrem Halbfinale ebenfalls gegen eine Rumänin durch und bezwang Jacqueline Cristian mit 6:7 (3), 6:4 und 6:3.

Valentova hatte sich in Osaka durch die Qualifikation gekämpft und dann im Hauptfeld nacheinander Alexandra Eala, Elise Mertens und Olga Danilovic eliminiert. Für die Teenagerin, die derzeit auf Platz 78 der Weltrangliste steht, ist es das erste WTA-Finale der Karriere. Man darf getrost davon ausgehen, dass es nicht das letzte sein wird.

Hier das Einzel-Tableau in Osaka